China exige explicaciones a EE.UU. por la muerte de un ciudadano bajo custodia del ICE

FOTO: China pide a EEUU respuestas por la muerte de un ciudadano bajo custodia del ICE

China está demandando respuestas tras el fallecimiento de un ciudadano chino ocurrido pocas horas después de su detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un territorio estadounidense. El individuo, Lianyong Wei, de 51 años, murió el 23 de agosto en un hospital de las Islas Marianas del Norte, según un comunicado emitido por el ICE el martes.

Wei había sido arrestado el 21 de agosto por el Departamento de Seguridad Pública de las Islas Marianas del Norte, enfrentando cargos penales relacionados con una supuesta agresión a una familia de cinco personas en su residencia. Fue colocado bajo custodia del ICE al día siguiente, mientras se preparaban los procedimientos para su expulsión.

Según el ICE, un guardia del centro de detención en Saipán encontró a Wei inconsciente durante las revisiones rutinarias de la mañana del 23 de agosto. Fue trasladado a la sala de emergencias de un hospital, donde se confirmó su fallecimiento tras intentos de reanimación. La causa de la muerte está siendo investigada.

El ICE también informó que Wei había ingresado a Estados Unidos en febrero de 2019, con autorización para permanecer durante dos semanas. Las autoridades comenzaron los trámites para su expulsión en julio de 2026, y su próxima audiencia estaba programada para este mes.

El Consulado General de China en Los Ángeles comunicó que fue informado sobre la muerte de Wei. En su declaración, el consulado expresó "serias preocupaciones" a las autoridades estadounidenses y exigió una investigación rápida y completa sobre las circunstancias de la muerte, así como medidas para prevenir futuros incidentes y asistencia a la familia del fallecido.

Wei es al menos el quinto ciudadano chino que ha muerto bajo custodia del ICE o de la Patrulla Fronteriza desde marzo de 2025. Dos de estas muertes fueron clasificadas como suicidios, mientras que las otras dos fueron atribuidas a complicaciones médicas.

Desde que Donald Trump asumió nuevamente la presidencia en enero de 2025, se ha reportado la muerte de al menos 57 detenidos bajo la custodia del ICE, lo que ha generado alarmas entre expertos en salud pública y defensores de los derechos de los inmigrantes, así como reacciones del gobierno de México.

El ICE no ha proporcionado información sobre si Wei recibió la evaluación médica que es prometida a los detenidos dentro de las primeras 12 horas de su custodia, un procedimiento que expertos consideran crucial para evitar muertes.

El ICE tardó más de una semana en reconocer públicamente la muerte de Wei, a pesar de que las autoridades de las Islas Marianas del Norte anunciaron su deceso el 24 de agosto. El servicio de inmigración ha indicado que normalmente emite comunicados de prensa sobre muertes de detenidos dentro de un plazo de dos días hábiles.

En promedio, el centro de detención de Saipán alberga a 18 personas, de acuerdo a datos del ICE. En las Islas Marianas del Norte residen aproximadamente 50.000 personas. El comisionado de correccionales de las islas, Anthony Torres, declaró que el Departamento está revisando sus procedimientos tras este incidente y se implementarán acciones correctivas necesarias para reforzar la prevención y respuesta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.