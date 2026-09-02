Raúl Castro, expresidente de Cuba, en grave estado de salud a los 95 años

Buenos Aires, 2 septiembre (NA) — El expresidente de Cuba, Raúl Castro, de 95 años, atraviesa un grave estado de salud y se encuentra bajo asistencia mecánica para mantenerse con vida, de acuerdo a lo informado por un medio internacional.

El exfuncionario cubano habría sufrido un accidente cerebrovascular, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente. Las versiones provienen de un medio que observó la Agencia Noticias Argentinas.

La noticia sobre su delicado estado de salud fue difundida por el Diario Las Américas, que citó a una fuente anónima en La Habana. Este medio, con sede en Miami, Estados Unidos, desmintió los rumores que circulaban sobre su supuesta muerte.

La información destaca que Castro se encuentra "muy delicado de salud", según el medio citado.

Castro no se ha expuesto públicamente durante semanas; su última aparición fue el 13 de agosto en un acto en La Habana por el centenario del nacimiento de su hermano Fidel, donde fue recibido con una ovación y estuvo junto a miembros de la cúpula política cubana.

"En la madrugada de hoy (martes) recibimos información desde Cuba, de una fuente muy confidencial, pero confiable, que nos aseguró que Raúl Castro se encuentra en este estado que hemos reportado", declaró Iliana Lavastida, directora del mencionado diario, en una entrevista con el canal N+ Univision 23 Miami.

El último acto público de Raúl Castro

Raúl Castro había reaparecido públicamente el 13 de agosto en La Habana, durante un acto por el centenario del nacimiento de su hermano Fidel Castro.

Vestido con su tradicional uniforme verde oliva, fue ovacionado al ingresar al teatro Karl Marx, donde también estaban presentes el presidente Miguel Díaz-Canel y otros dirigentes del Partido Comunista.

A pesar de haber dejado la presidencia en 2018, Castro sigue teniendo influencia en el poder cubano y mantiene la lealtad de las Fuerzas Armadas.

En junio, la Presidencia informó que había respaldado un paquete de reformas económicas destinado a hacer frente a la profunda crisis que atraviesa la isla.

Antes de su aparición en agosto, su última presencia pública fue el 1° de mayo frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana, donde se le vio frágil.

Posteriormente, la televisión estatal cubana lo mostró en dos actos durante junio. Raúl Castro asumió la presidencia interina en 2006, después de que Fidel delegara sus funciones por problemas de salud.

En 2008 accedió formalmente al cargo y estuvo al frente del país hasta abril de 2018, cuando fue sucedido por Miguel Díaz-Canel.

Durante su gobierno, impulsó reformas económicas limitadas, consideradas las más significativas desde el colapso de la Unión Soviética. Estas incluyeron una mayor apertura a pequeños negocios privados, la compraventa de viviendas y automóviles, y cierta flexibilización de las restricciones migratorias.

No obstante, estas medidas coexistieron con la continuidad del sistema político de partido único establecido tras la revolución de 1959.