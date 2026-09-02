En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Valores a Caballo Notas

Valores a Caballo: la travesía llegó a Las Peñas y continúa su recorrido por el norte cordobés

Juanjo Vargas recorrió a caballo el tramo entre Villa del Totoral y Las Peñas, donde mantuvo encuentros con alumnos y referentes locales. La travesía seguirá por Sinsacate, San José de la Dormida y Tulumba.

02/09/2026 | 14:07Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Valores a Caballo: la travesía llegó a Las Peñas y continúa su recorrido por el norte cordobés.

FOTO: Valores a Caballo: la travesía llegó a Las Peñas y continúa su recorrido por el norte cordobés.

Valores a Caballo: la travesía llegó a Las Peñas y continúa su recorrido por el norte cordobés.

FOTO: Valores a Caballo: la travesía llegó a Las Peñas y continúa su recorrido por el norte cordobés.

Valores a Caballo: la travesía llegó a Las Peñas y continúa su recorrido por el norte cordobés.

FOTO: Valores a Caballo: la travesía llegó a Las Peñas y continúa su recorrido por el norte cordobés.

Valores a Caballo: la travesía llegó a Las Peñas y continúa su recorrido por el norte cordobés.

FOTO: Valores a Caballo: la travesía llegó a Las Peñas y continúa su recorrido por el norte cordobés.

Valores a Caballo: la travesía llegó a Las Peñas y continúa su recorrido por el norte cordobés.

FOTO: Valores a Caballo: la travesía llegó a Las Peñas y continúa su recorrido por el norte cordobés.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La iniciativa Valores a Caballo 2026 continúa su recorrido por el norte de Córdoba y llegó a Las Peñas, luego de una jornada de cuatro horas de cabalgata desde Villa del Totoral.

Al arribar a la localidad, Juanjo Vargas mantuvo un encuentro con alumnos de escuelas primarias. Por la noche, la actividad continuó en un museo, donde se realizó una nueva reunión vinculada con la propuesta educativa y comunitaria.

“Fue realmente hermoso”, destacó Vargas al relatar la experiencia durante el recorrido.

De Las Peñas a Sinsacate, a caballo

Este miércoles, la travesía continuó con un nuevo tramo de casi dos horas a caballo desde Las Peñas hasta Sinsacate.

En esa localidad, Vargas volvió a encontrarse con alumnos de la escuela primaria para compartir la propuesta de Valores a Caballo y el mensaje que lleva la iniciativa por distintas comunidades del norte provincial.

El recorrido continuará luego hacia una escuela que celebra sus 100 años, ubicada a aproximadamente una hora más de cabalgata. Allí está previsto un nuevo encuentro con estudiantes y docentes.

El recorrido sigue hacia San José de la Dormida

La jornada finalizará en San José de la Dormida, donde por la noche Vargas brindará una conferencia destinada a adultos.

El jueves, la actividad continuará en la misma localidad con un encuentro destinado a alumnos de nivel primario.

La semana final de Valores a Caballo comenzó el lunes 31 de agosto y contempla visitas a distintas localidades del norte cordobés. El itinerario continuará el viernes en Tulumba, donde el sábado 5 se realizará la jornada de cierre.

La actividad final incluirá una conferencia, una presentación musical de Los de Cabrera y la plantación de un árbol simbólico con tierra recolectada en cada una de las localidades que formaron parte del recorrido.

Informe de Juanjo Vargas.

Lectura rápida

¿Qué es la iniciativa Valores a Caballo 2026?
Es un programa que recorre el norte de Córdoba promoviendo la educación y el encuentro comunitario a través de cabalgatas.

¿Quién es Juanjo Vargas?
Es el responsable de la iniciativa y mantiene encuentros con alumnos de escuelas primarias durante el recorrido.

¿Cuándo comenzó la semana final de la iniciativa?
Comenzó el lunes 31 de agosto y se extiende hasta el sábado 5 de septiembre.

¿Dónde se realizarán las actividades finales?
Las actividades finales se realizarán en Tulumba, incluyendo una conferencia y una presentación musical.

¿Por qué se plantará un árbol simbólico?
El árbol se plantará con tierra recolectada de cada localidad visitada, simbolizando la unión de las comunidades participantes.

Lo más visto
Siempre Juntos Rosario

Santa Fe. Cayó de un tercer piso, se accidentó en moto y ayer lo atropelló un patrullero: "No me quedan vidas"

El joven de Esperanza relató en Cadena 3 Rosario el insólito episodio ocurrido en la guardia del Hospital Cullen y repasó otras graves situaciones que atravesó. El impacto desplazó los tornillos de su pierna y ahora deberá someterse a una nueva cirugía.

Perspectiva Rosario

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf