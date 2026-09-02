FOTO: Valores a Caballo: la travesía llegó a Las Peñas y continúa su recorrido por el norte cordobés.

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FOTO: Valores a Caballo: la travesía llegó a Las Peñas y continúa su recorrido por el norte cordobés.

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La iniciativa Valores a Caballo 2026 continúa su recorrido por el norte de Córdoba y llegó a Las Peñas, luego de una jornada de cuatro horas de cabalgata desde Villa del Totoral.

Al arribar a la localidad, Juanjo Vargas mantuvo un encuentro con alumnos de escuelas primarias. Por la noche, la actividad continuó en un museo, donde se realizó una nueva reunión vinculada con la propuesta educativa y comunitaria.

“Fue realmente hermoso”, destacó Vargas al relatar la experiencia durante el recorrido.

De Las Peñas a Sinsacate, a caballo

Este miércoles, la travesía continuó con un nuevo tramo de casi dos horas a caballo desde Las Peñas hasta Sinsacate.

En esa localidad, Vargas volvió a encontrarse con alumnos de la escuela primaria para compartir la propuesta de Valores a Caballo y el mensaje que lleva la iniciativa por distintas comunidades del norte provincial.

El recorrido continuará luego hacia una escuela que celebra sus 100 años, ubicada a aproximadamente una hora más de cabalgata. Allí está previsto un nuevo encuentro con estudiantes y docentes.

El recorrido sigue hacia San José de la Dormida

La jornada finalizará en San José de la Dormida, donde por la noche Vargas brindará una conferencia destinada a adultos.

El jueves, la actividad continuará en la misma localidad con un encuentro destinado a alumnos de nivel primario.

La semana final de Valores a Caballo comenzó el lunes 31 de agosto y contempla visitas a distintas localidades del norte cordobés. El itinerario continuará el viernes en Tulumba, donde el sábado 5 se realizará la jornada de cierre.

La actividad final incluirá una conferencia, una presentación musical de Los de Cabrera y la plantación de un árbol simbólico con tierra recolectada en cada una de las localidades que formaron parte del recorrido.

Informe de Juanjo Vargas.