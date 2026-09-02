Valores a Caballo: la travesía llegó a Las Peñas y continúa su recorrido por el norte cordobés
Juanjo Vargas recorrió a caballo el tramo entre Villa del Totoral y Las Peñas, donde mantuvo encuentros con alumnos y referentes locales. La travesía seguirá por Sinsacate, San José de la Dormida y Tulumba.
02/09/2026 | 14:07Redacción Cadena 3
FOTO: Valores a Caballo: la travesía llegó a Las Peñas y continúa su recorrido por el norte cordobés.
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La iniciativa Valores a Caballo 2026 continúa su recorrido por el norte de Córdoba y llegó a Las Peñas, luego de una jornada de cuatro horas de cabalgata desde Villa del Totoral.
Al arribar a la localidad, Juanjo Vargas mantuvo un encuentro con alumnos de escuelas primarias. Por la noche, la actividad continuó en un museo, donde se realizó una nueva reunión vinculada con la propuesta educativa y comunitaria.
“Fue realmente hermoso”, destacó Vargas al relatar la experiencia durante el recorrido.
De Las Peñas a Sinsacate, a caballo
Este miércoles, la travesía continuó con un nuevo tramo de casi dos horas a caballo desde Las Peñas hasta Sinsacate.
En esa localidad, Vargas volvió a encontrarse con alumnos de la escuela primaria para compartir la propuesta de Valores a Caballo y el mensaje que lleva la iniciativa por distintas comunidades del norte provincial.
El recorrido continuará luego hacia una escuela que celebra sus 100 años, ubicada a aproximadamente una hora más de cabalgata. Allí está previsto un nuevo encuentro con estudiantes y docentes.
El recorrido sigue hacia San José de la Dormida
La jornada finalizará en San José de la Dormida, donde por la noche Vargas brindará una conferencia destinada a adultos.
El jueves, la actividad continuará en la misma localidad con un encuentro destinado a alumnos de nivel primario.
La semana final de Valores a Caballo comenzó el lunes 31 de agosto y contempla visitas a distintas localidades del norte cordobés. El itinerario continuará el viernes en Tulumba, donde el sábado 5 se realizará la jornada de cierre.
La actividad final incluirá una conferencia, una presentación musical de Los de Cabrera y la plantación de un árbol simbólico con tierra recolectada en cada una de las localidades que formaron parte del recorrido.
Informe de Juanjo Vargas.
Lectura rápida
¿Qué es la iniciativa Valores a Caballo 2026?
Es un programa que recorre el norte de Córdoba promoviendo la educación y el encuentro comunitario a través de cabalgatas.
¿Quién es Juanjo Vargas?
Es el responsable de la iniciativa y mantiene encuentros con alumnos de escuelas primarias durante el recorrido.
¿Cuándo comenzó la semana final de la iniciativa?
Comenzó el lunes 31 de agosto y se extiende hasta el sábado 5 de septiembre.
¿Dónde se realizarán las actividades finales?
Las actividades finales se realizarán en Tulumba, incluyendo una conferencia y una presentación musical.
¿Por qué se plantará un árbol simbólico?
El árbol se plantará con tierra recolectada de cada localidad visitada, simbolizando la unión de las comunidades participantes.