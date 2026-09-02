La tripulación del USS Abraham Lincoln descansa en Tailandia tras casi nueve meses en el mar

PATTAYA, Tailandia — El portaaviones USS Abraham Lincoln, que estuvo casi nueve meses en el mar apoyando las operaciones de Estados Unidos en la región, atracó en un puerto del este de Tailandia el miércoles. Este arribo permite a la tripulación, compuesta por aproximadamente 5.000 personas, descansar y recuperarse en un entorno costero.

Los marineros e infantes de Marina a bordo del buque de propulsión nuclear no habían pisado tierra en más de 260 días. Recientemente, se habían reportado preocupaciones sobre el deterioro de la salud mental de la tripulación y la escasez de suministros alimentarios a bordo.

A pesar de estos informes, la Marina de los Estados Unidos minimizó cualquier problema. El presidente Donald Trump declaró que el prolongado despliegue del Lincoln "no fue ni de lejos lo suficientemente largo".

El Lincoln, que fue botado en 1988 y tiene una longitud equivalente a tres campos de fútbol americano, llegó al puerto de Laem Chabang, en la provincia tailandesa de Chonburi, el miércoles por la mañana. Poco después, el destructor USS Frank E. Petersen Jr., parte de su grupo de ataque, navegó por la zona. Otro barco, el crucero lanzamisiles guiados USS Robert Smalls, se dirigió a Map Ta Phut, en la vecina provincia de Rayong.

Tras el arribo, los miembros de la tripulación desembarcaron para disfrutar de su tiempo libre en la cercana Pattaya, una ciudad turística costera frecuentada por el personal militar estadounidense desde la época de la guerra de Vietnam.

El estado del barco tras su prolongado despliegue

Los medios no tuvieron acceso inmediato a los miembros de la tripulación, pero el propio buque parecía requerir al menos una nueva mano de pintura, con grandes manchas de lo que parecía óxido en el casco, especialmente justo por encima de la línea de flotación y en la cubierta de vuelo, donde se estacionan los aviones de combate y helicópteros.

La embajada de Estados Unidos informó que el buque ha estado desplegado un total de 286 días desde noviembre, y Tailandia fue su primera escala completa en puerto en ese período. Su tiempo total ininterrumpido en el mar antes de la llegada del miércoles fue de 264 días.

Al ser consultado sobre el aspecto del portaaviones, el capitán Dan Keeler, comandante del Lincoln, afirmó que "es normal en un despliegue largo y no vamos a hacer más comentarios".

El experto en defensa del Australian National Security College, Euan Graham, revisó fotos del buque y comentó que "se ve como lo que es: un barco que ha estado continuamente en el mar durante 286 días". Además, destacó que el Abraham Lincoln ha estado en un despliegue de combate prolongado, donde se le negaron las escalas normales en puerto.

La Marina había desestimado los reportes sobre problemas de salud mental entre los marineros. Un funcionario de la Marina informó que un marinero del Lincoln cayó por la borda a principios de agosto, pero fue recuperado rápidamente y atendido por el departamento médico del buque. No se especificó si se consideró un intento de suicidio.

Impacto en la comunidad local

En Pattaya, los negocios locales recibieron con alegría la llegada de los marineros. Pancartas de bienvenida adornaban restaurantes y bares, mientras que una joyería local ofrecía promociones especiales. Un gran letrero LED en la famosa Walking Street de la ciudad, un centro de vida nocturna, daba la bienvenida a los marineros con imágenes del Lincoln y las banderas de Tailandia y Estados Unidos.

El alcalde de Pattaya, Poramet Ngampichet, expresó que esperaba que la visita de la tripulación generara unos 100 millones de baht (aproximadamente 3 millones de dólares) para la ciudad. La localidad, que anteriormente era conocida por su vida nocturna, ha moderado su imagen en los últimos años, convirtiéndose en un destino más familiar.

Jaroon Kasemsantitham, propietario de un restaurante junto a la playa durante más de 30 años, se mostró optimista. "Septiembre suele ser el peor mes para los negocios, y este año ha sido especialmente malo debido a la caída del turismo provocada por la guerra con Irán", comentó. Colocó una pancarta de bienvenida con la bandera de Estados Unidos y la silueta de un portaaviones, señalando que estaba emocionado por la llegada de los estadounidenses.

Reencuentro familiar

Entre quienes visitaban Pattaya estaba Shakeira Fairfax, madre de una marinera, quien viajó desde Nueva Jersey para reunirse con su hija Jada. "Estoy emocionada. No puedo esperar para abrazarla y acurrucarme a su lado", expresó.

Shakeira compartió que su hija, una marinera de nivel inicial, se embarcó en el Lincoln tras completar su entrenamiento básico y celebró su cumpleaños número 25 a bordo. Se preocupó especialmente tras el ataque inicial de Estados Unidos contra Irán a finales de febrero, cuando no pudo comunicarse con Jada durante un tiempo.

Otro portaaviones, el USS George Washington, relevó al Lincoln en Oriente Medio en agosto. El capitán Keeler confirmó que el Lincoln se dirige pronto a casa, asegurando que no hay grandes demoras sobre el regreso y que necesitan realizar paradas periódicas para reabastecerse. "Nos trasladan a donde nos necesitan", concluyó.