A pura risa: Colapinto y Lautaro Martínez, juntos en Italia antes del Gran Premio de Monza
El piloto de Alpine se encontró con el delantero del Inter durante su visita al entrenamiento del equipo italiano, en la previa de un nuevo GP de Fórmula 1.
02/09/2026 | 13:27Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Colapinto y Lautaro Martínez. (Foto: Alpine)
Franco Colapinto y Lautaro Martínez protagonizaron un encuentro argentino en Italia, donde ambos se preparan para sus respectivos compromisos deportivos.
El piloto de Alpine aprovechó su estadía en Milán, en la previa del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, para visitar el entrenamiento del Inter y encontrarse con el delantero argentino.
Colapinto y Martínez posaron juntos para una fotografía que fue compartida por la escudería francesa en sus redes sociales. “Arrancando nuestro fin de semana en el Gran Premio de Italia con una visita al Inter”, publicó Alpine.
El vínculo entre ambos también tiene una particularidad: Colapinto nació en Pilar, pero es hijo de padre bahiense, al igual que Lautaro Martínez, oriundo de Bahía Blanca.
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The ultimate Argentinian crossover ?? ???? ????@Inter @qatarairways pic.twitter.com/g833Ffb49T— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 2, 2026
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Colapinto vuelve a Monza
El argentino comenzará la actividad del Gran Premio de Italia este viernes, cuando salga a pista desde las 7.30 para disputar la primera práctica libre en el tradicional circuito de Monza, conocido como el “Templo de la Velocidad”.
La carrera principal está prevista para el domingo a las 10.
El piloto de Alpine afrontará así una nueva fecha del campeonato de Fórmula 1 en uno de los circuitos más emblemáticos de la categoría.
Lautaro, con el Inter
Por su parte, Lautaro Martínez continuará con la temporada de la Serie A junto al Inter.
El equipo italiano recibirá a Atalanta este sábado desde las 15.45, por la tercera fecha del campeonato.
Así, mientras Colapinto se prepara para acelerar en Monza, Lautaro tendrá su propio desafío con el conjunto de Milán, en otro fin de semana de competencia para los dos argentinos.
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Fórmula 1. Se viene el GP de Italia: horarios y cronograma completo de un nuevo desafío para Colapinto
La carrera en Monza, válida por la decimotercera fecha del campeonato, será el domingo, con cobertura de Cadena 3. Todos los detalles.
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Lectura rápida
¿Quiénes se encontraron en Italia?
Franco Colapinto y Lautaro Martínez se encontraron en Italia.
¿Dónde tuvo lugar el encuentro?
En Milán, durante la estadía de Colapinto para el Gran Premio de Italia.
¿Qué actividad realizará Colapinto?
Colapinto participará en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia en Monza.
¿Qué partido jugará Lautaro Martínez?
Lautaro Martínez jugará con el Inter contra Atalanta en la Serie A.
¿Cuándo es la carrera principal de Colapinto?
La carrera principal está prevista para el domingo a las 10.