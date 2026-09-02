A pura risa: Colapinto y Lautaro Martínez, juntos en Italia antes del Gran Premio de Monza

Franco Colapinto y Lautaro Martínez protagonizaron un encuentro argentino en Italia, donde ambos se preparan para sus respectivos compromisos deportivos.

El piloto de Alpine aprovechó su estadía en Milán, en la previa del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, para visitar el entrenamiento del Inter y encontrarse con el delantero argentino.

Colapinto y Martínez posaron juntos para una fotografía que fue compartida por la escudería francesa en sus redes sociales. “Arrancando nuestro fin de semana en el Gran Premio de Italia con una visita al Inter”, publicó Alpine.

El vínculo entre ambos también tiene una particularidad: Colapinto nació en Pilar, pero es hijo de padre bahiense, al igual que Lautaro Martínez, oriundo de Bahía Blanca.

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Colapinto vuelve a Monza

El argentino comenzará la actividad del Gran Premio de Italia este viernes, cuando salga a pista desde las 7.30 para disputar la primera práctica libre en el tradicional circuito de Monza, conocido como el “Templo de la Velocidad”.

La carrera principal está prevista para el domingo a las 10.

El piloto de Alpine afrontará así una nueva fecha del campeonato de Fórmula 1 en uno de los circuitos más emblemáticos de la categoría.

Lautaro, con el Inter

Por su parte, Lautaro Martínez continuará con la temporada de la Serie A junto al Inter.

El equipo italiano recibirá a Atalanta este sábado desde las 15.45, por la tercera fecha del campeonato.

Así, mientras Colapinto se prepara para acelerar en Monza, Lautaro tendrá su propio desafío con el conjunto de Milán, en otro fin de semana de competencia para los dos argentinos.

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