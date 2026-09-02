Derribaron el primer búnker de drogas de Carcarañá: ya son 138 en toda la provincia
El operativo se realizó en un inmueble de Bermejo al 1600, donde una investigación detectó cocaína fraccionada y tareas de acopio. Es la primera intervención de este tipo en la localidad y la número 17 en el departamento San Lorenzo bajo la Ley de Microtráfico.
02/09/2026 | 13:47Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Derribaron el primer búnker de venta de drogas de Carcarañá.
El Gobierno de Santa Fe supervisó este miércoles el derribo del primer búnker de venta de drogas de Carcarañá, ubicado en un inmueble de Bermejo 1643. La intervención se concretó luego de una investigación que detectó cocaína fraccionada y tareas de acopio en el lugar.
El procedimiento es el número 17 realizado en el departamento San Lorenzo desde la aplicación de la Ley de Microtráfico y eleva a 138 la cantidad de inmuebles derribados en toda la provincia. Las acciones son coordinadas entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia, la Policía y fuerzas federales.
El secretario de Seguridad, Omar Pereira, remarcó que estos espacios no funcionan solamente como puntos de comercialización. “No se trata únicamente de un punto de venta, sino también de lugares que generan violencia”, señaló, y recordó que en el inmueble hubo balaceras. El fiscal César Cabrera explicó que, durante los allanamientos, también se comprobó que el lugar era utilizado para almacenar estupefacientes y que la actividad había continuado pese a procedimientos anteriores.
El intendente de Carcarañá, Miguel Ángel Vázquez, destacó la importancia de la intervención en una zona que definió como “muy complicada”, afectada por usurpaciones y grupos vinculados al narcotráfico. “Es un barrio de gente trabajadora que padeció estas situaciones durante mucho tiempo”, sostuvo sobre el operativo.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Carcarañá? Se supervisó el derribo del primer búnker de venta de drogas en la localidad.
¿Quiénes participaron en las acciones? El Gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia, la Policía y fuerzas federales.
¿Cuándo se llevó a cabo el procedimiento? El derribo se realizó este miércoles.
¿Dónde se ubicaba el búnker? En un inmueble de Bermejo 1643, en Carcarañá.
¿Por qué es relevante este procedimiento? Es el primer búnker derribado en Carcarañá y el 17 en el departamento San Lorenzo desde la aplicación de la Ley de Microtráfico.