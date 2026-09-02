Derribaron el primer búnker de drogas de Carcarañá: ya son 138 en toda la provincia

El Gobierno de Santa Fe supervisó este miércoles el derribo del primer búnker de venta de drogas de Carcarañá, ubicado en un inmueble de Bermejo 1643. La intervención se concretó luego de una investigación que detectó cocaína fraccionada y tareas de acopio en el lugar.

El procedimiento es el número 17 realizado en el departamento San Lorenzo desde la aplicación de la Ley de Microtráfico y eleva a 138 la cantidad de inmuebles derribados en toda la provincia. Las acciones son coordinadas entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia, la Policía y fuerzas federales.

El secretario de Seguridad, Omar Pereira, remarcó que estos espacios no funcionan solamente como puntos de comercialización. “No se trata únicamente de un punto de venta, sino también de lugares que generan violencia”, señaló, y recordó que en el inmueble hubo balaceras. El fiscal César Cabrera explicó que, durante los allanamientos, también se comprobó que el lugar era utilizado para almacenar estupefacientes y que la actividad había continuado pese a procedimientos anteriores.

El intendente de Carcarañá, Miguel Ángel Vázquez, destacó la importancia de la intervención en una zona que definió como “muy complicada”, afectada por usurpaciones y grupos vinculados al narcotráfico. “Es un barrio de gente trabajadora que padeció estas situaciones durante mucho tiempo”, sostuvo sobre el operativo.