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Un banco nacional bajó la tasa de sus créditos hipotecarios y amplió el plazo a 20 años

La entidad ofrecerá préstamos a UVA + 7,5% para clientes que cobran sus sueldos en el banco y sus hijos. La línea tiene alcance nacional.

02/09/2026 | 13:35Redacción Cadena 3

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Banco Macro anunció una reducción de la tasa de sus créditos hipotecarios y el regreso de los plazos de hasta 20 años, en una decisión que se conoce antes de las medidas anunciadas por el Gobierno para impulsar el financiamiento de viviendas.

La nueva línea establece una tasa de UVA + 7,5% anual para clientes del segmento Plan Sueldo Selecta y sus hijos. Los préstamos podrán utilizarse para la compra, ampliación o refacción de viviendas.

El CEO de Banco Macro, Juan Parma, destacó la decisión de reducir el costo financiero y extender nuevamente los plazos.

“Bajamos la tasa a UVA + 7,5%, y volvemos a ofrecer plazos de hasta 20 años para la financiación hipotecaria”, afirmó.

Quiénes pueden acceder

El beneficio está destinado a los clientes que cobran su sueldo a través del Plan Sueldo Selecta de la entidad y también a sus hijos, quienes podrán solicitar el préstamo de manera individual y bajo las mismas condiciones preferenciales.

Según informó el banco, la medida busca ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda propia dentro de un mismo grupo familiar.

La propuesta tendrá alcance nacional, por lo que podrá solicitarse desde cualquier provincia, independientemente de dónde se encuentre el inmueble que se pretende comprar, ampliar o refaccionar.

Una cuota inicial más baja

Uno de los principales cambios es la extensión del plazo de financiación hasta 20 años. De acuerdo con la entidad, un período más extenso permite reducir el monto de la cuota inicial en relación con los ingresos del solicitante y, de esa manera, ampliar el universo de personas que podrían calificar para un crédito.

La reducción de la tasa a UVA + 7,5% también representa, según Banco Macro, una mejora en el costo total del financiamiento.

Parma sostuvo que la decisión busca acompañar el proceso de expansión del crédito hipotecario y ofrecer condiciones más accesibles.

“Con esta actualización buscamos dar una señal concreta al mercado”, señaló el ejecutivo.

La nueva oferta se conoce luego de los anuncios realizados por el Gobierno nacional para ampliar el financiamiento hipotecario y en un contexto de reactivación de este tipo de préstamos en el sistema bancario argentino.

Lectura rápida

¿Qué anunció Banco Macro? Una reducción de la tasa de sus créditos hipotecarios y el regreso de los plazos de hasta 20 años.

¿Quién es el CEO de Banco Macro? El CEO es Juan Parma, quien destacó la decisión de reducir el costo financiero.

¿Cuándo se conoció la nueva oferta? La oferta se conoció antes de las medidas anunciadas por el Gobierno para impulsar el financiamiento de viviendas.

¿Dónde se puede solicitar el préstamo? Desde cualquier provincia, independientemente de dónde se encuentre el inmueble.

¿Por qué se reduce la tasa? Para mejorar el costo total del financiamiento y ampliar el acceso a la vivienda propia.

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