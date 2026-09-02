La asistencia al teatro en Buenos Aires sigue cayendo: un 5% menos de espectadores en agosto

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- La asistencia a las salas teatrales de la Ciudad de Buenos Aires ha vuelto a experimentar un descenso, de acuerdo con un análisis realizado por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET). En el mes de agosto, se observó una caída interanual del 5% en el número de espectadores, lo que representa el tercer mes consecutivo con cifras a la baja.

A pesar de esta disminución, el acumulado desde enero hasta agosto muestra un leve crecimiento del 1% en comparación con el mismo periodo de 2025, y se mantiene estable en relación con los datos de 2024. Sin embargo, al comparar con 2023, considerado el año más exitoso para el teatro, la asistencia ha disminuido un 12%.

Un dato interesante que surge del informe es que, aunque ha habido una reducción en el número de funciones, la cantidad de público por función ha aumentado. En comparación con el año anterior, el número de funciones ha caído un 8%, pero la asistencia promedio por función ha aumentado a 309 espectadores, lo que representa un 9% más de asistencia por función en comparación con 2025.

El estudio también revela que, en promedio, un espectáculo realiza al menos 14 funciones. En cuanto a la oferta de espectáculos, se ha registrado una leve disminución, con 442 títulos en cartel en comparación con los 503 del mismo periodo en 2025.

Un aspecto preocupante es que, a pesar de un aumento en la concurrencia, esta tiende a concentrarse en el denominado teatro comercial. "Aunque el volumen de oferta sigue siendo significativo en términos históricos, se observa una moderación en la cantidad de producciones y el total de funciones, donde 10 espectáculos concentran el 50% de la recaudación total", informó la entidad.