Talleres e Instituto se miden este miércoles en el clásico de Reserva

FOTO: "El Albiazul" será local en el duelo cordobés.

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Talleres e Instituto se enfrentarán este miércoles desde las 19 en el Estadio La Boutique de barrio Jardín Espinosa, por la Fecha 7 de la Zona A del Torneo Proyección Clausura 2026.

El encuentro será arbitrado por Pablo Gómez, quien estará acompañado por Jonathan Florentín y Rodolfo Rodríguez como asistentes. Ignacio Domínguez completará el cuarteto arbitral.

"El Albiazul" llega después de igualar ante Banfield. En seis partidos disputados, suma 10 puntos, producto de dos victorias y cuatro empates. Además, convirtió seis goles y recibió cuatro.

Por su parte, Instituto viene de vencer a Argentinos Juniors. "La Gloria" acumula 9 puntos en seis encuentros, con dos triunfos, tres empates y una derrota. Marcó ocho goles y recibió seis.