Talleres e Instituto se miden este miércoles en el clásico de Reserva
El partido, válido por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Proyección Clausura 2026, se disputa desde las 19 en La Boutique.
02/09/2026 | 11:58Redacción Cadena 3
FOTO: "El Albiazul" será local en el duelo cordobés.
Talleres e Instituto se enfrentarán este miércoles desde las 19 en el Estadio La Boutique de barrio Jardín Espinosa, por la Fecha 7 de la Zona A del Torneo Proyección Clausura 2026.
El encuentro será arbitrado por Pablo Gómez, quien estará acompañado por Jonathan Florentín y Rodolfo Rodríguez como asistentes. Ignacio Domínguez completará el cuarteto arbitral.
"El Albiazul" llega después de igualar ante Banfield. En seis partidos disputados, suma 10 puntos, producto de dos victorias y cuatro empates. Además, convirtió seis goles y recibió cuatro.
Por su parte, Instituto viene de vencer a Argentinos Juniors. "La Gloria" acumula 9 puntos en seis encuentros, con dos triunfos, tres empates y una derrota. Marcó ocho goles y recibió seis.
Lectura rápida
¿Quiénes se enfrentarán en el partido?
Talleres e Instituto.
¿Cuándo se jugará el encuentro?
Este miércoles a las 19 horas.
¿Dónde tendrá lugar el partido?
En el Estadio La Boutique de barrio Jardín Espinosa.
¿Quiénes serán los árbitros del partido?
El árbitro principal será Pablo Gómez, con asistentes Jonathan Florentín y Rodolfo Rodríguez.
¿Cuál es la situación actual de ambos equipos?
Talleres suma 10 puntos y Instituto acumula 9 puntos en sus respectivas campañas.