Netanyahu reafirma que las tropas israelíes se quedarán en la Línea Amarilla de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, realizó este miércoles una visita a la Franja de Gaza, donde comunicó que las fuerzas israelíes no se retirarán y permanecerán a lo largo de la denominada "Línea Amarilla". En un video divulgado por su oficina, Netanyahu afirmó que Israel controla el territorio y que las operaciones militares continuarán hasta lograr que Hamás sea desarmado y Gaza desmilitarizada.

El primer ministro destacó que Israel controla aproximadamente el 60 por ciento de la Franja de Gaza y advirtió que aún hay más por venir en medio de los enfrentamientos diarios con milicianos que, según indicó, representan una amenaza constante para el país.

La "Línea Amarilla" fue establecida en octubre de 2025 como parte de un acuerdo de cese al fuego mediado por Estados Unidos, definiendo el límite inicial hasta donde se retirarían las tropas israelíes. Este acuerdo contemplaba retrocesos adicionales junto con medidas para el desarme de Hamás; sin embargo, en agosto, Netanyahu desestimó un plan de 15 puntos para alcanzar la paz en Gaza que contaba con el respaldo estadounidense.

En los meses recientes, Israel ha reubicado sus posiciones más adentro de Gaza, incrementando el área bajo su control militar. En mayo, Netanyahu había declarado que había dado instrucciones al ejército para ampliar su control hasta el 70 por ciento del enclave.