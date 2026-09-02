Trump sugiere renombrar el estrecho de Ormuz como 'Estrecho de Trump' en conflicto con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso el miércoles cambiar el nombre del estrecho de Ormuz a estrecho de Trump, en medio de la escalada de tensiones con Irán. "Ahora que lo tenemos bajo el control de EE. UU., ¿deberíamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz a ESTRECHO DE TRUMP??? ¡Como la propia América, sería más 'caliente' que nunca!", escribió Trump en su red social Truth Social, según informó la cadena ABC News y la Agencia Noticias Argentinas.

Este comentario de Trump se enmarca en una serie de acciones que ha tomado a lo largo de su presidencia, donde busca marcar su huella en el ámbito internacional. Recientemente, el mandatario había ordenado cambiar el nombre del lago Ontario a lago Trump durante una disputa comercial con Canadá.

El estrecho de Ormuz, que es vital para el comercio de petróleo, ha sido el centro de un renovado conflicto entre Estados Unidos e Irán. Las hostilidades resurgieron el domingo cuando las fuerzas estadounidenses atacaron a lo que, según un portavoz militar, era un grupo de la Guardia Revolucionaria iraní que se preparaba para colocar minas en la vía marítima.

El mes pasado, Trump había prometido declarar el estrecho de Ormuz como territorio estadounidense, lo que podría intensificar aún más las tensiones en la región. Esta vía marítima es crucial, ya que representa un porcentaje significativo del tráfico global de petróleo.

En otro desarrollo, la Guardia Revolucionaria iraní informó que dos petroleros se incendiaron tras chocar con minas en el estrecho de Ormuz, lo que acentúa la peligrosidad de la zona. La Guardia Revolucionaria afirmó que los buques intentaron, "a instancias del ejército estadounidense, transitar por una ruta ilegal" antes de chocar con las minas y explotar.

Además, se reportó que dos marineros filipinos perdieron la vida en un ataque contra un petrolero saudí en la misma área, lo que eleva la preocupación por la seguridad en el estrecho. La compañía naviera Bahri confirmó que su buque SIDR se vio involucrado en un incidente de seguridad mientras navegaba por el estrecho.

Arabia Saudí condenó el ataque y pidió a todas las partes involucradas que reduzcan las tensiones y busquen soluciones pacíficas. El Ministerio de Asuntos Exteriores saudí instó a respetar el derecho internacional y reanudar las negociaciones para evitar una escalada en la región.