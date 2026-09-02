Las escuelas de Nueva York limitan el uso de IA para estudiantes hasta octavo grado

NUEVA YORK — Las autoridades educativas de la ciudad de Nueva York han decidido prohibir temporalmente el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) en las escuelas públicas para estudiantes de primaria y secundaria durante el próximo año escolar. Esta moratoria, que durará un año, forma parte de un análisis más amplio sobre la interacción de los alumnos del sistema escolar más grande del país con la tecnología.

La prohibición, considerada como la más extensa en el país, abarca "todo software que utilice IA generativa orientada a los estudiantes" hasta el octavo grado, según lo informado por la alcaldía. Sin embargo, los estudiantes de preparatoria recibirán capacitación en IA dos veces al año y algunos podrán utilizar plataformas de IA bajo la supervisión de un educador.

El uso de chatbots estará completamente prohibido para todos los grados. Este enfoque responde a la necesidad de que estudiantes, padres y escuelas se adapten al uso de herramientas de IA en el aula y en otros contextos, buscando enseñar a los niños a usar la tecnología de manera efectiva sin depender de ella o recurrir a la trampa.

El alcalde Zohran Mamdani comentó: "Cada día, cuando nuestros niños vienen a la escuela, les enseñamos a hacer preguntas, a cuestionar suposiciones, a examinar la premisa, a preguntar por qué. Cuando se trata de la IA en nuestras escuelas, tenemos la obligación de hacer lo mismo".

Además, la ciudad recomendará límites de tiempo de pantalla, sugiriendo un máximo de 30 minutos al día para alumnos de tercero a quinto grado y de 45 minutos para estudiantes de sexto a octavo. Los docentes podrán utilizar herramientas de IA para planificar la enseñanza y para tareas operativas.

El estado de Nueva York ha implementado esta política en un contexto donde al menos 37 estados cuentan con orientaciones oficiales sobre el uso de IA en escuelas, aunque no existe un consenso claro sobre cómo debe enseñarse la alfabetización en IA. La revisión de las herramientas tecnológicas utilizadas en el sistema escolar también incluirá la eliminación de aquellas que se consideren no esenciales para el aprendizaje.

Michael Mulgrew, presidente de la United Federation of Teachers, elogió los límites de tiempo de pantalla, pero expresó que la política sobre IA deja muchas interrogantes sin respuesta, especialmente sobre cómo el Departamento de Educación exigirá que los productos adquiridos tengan salvaguardas adecuadas.

Por su parte, Josh Golin, director ejecutivo de la organización de defensa de la niñez Fairplay, opinó que una moratoria más prolongada y más tiempo para prepararse serían preferibles. "Un año para evaluar no es ni de lejos suficiente", afirmó, enfatizando que la responsabilidad debe recaer en las plataformas de IA para demostrar la efectividad y seguridad de sus productos.

Los estudiantes de las escuelas públicas de Nueva York están programados para regresar a clases la próxima semana.