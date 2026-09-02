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Juegos Suramericanos Notas

"El Maligno" Torres no competirá en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El campeón olímpico de BMX Freestyle no integrará la delegación argentina en Rafaela, donde se desarrollarán las pruebas de ciclismo, por una lesión.

02/09/2026 | 15:18Redacción Cadena 3

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Dura baja para la delegación nacional: José “Maligno” Torres finalmente no competirá en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que comenzarán el próximo 12 de septiembre.

El cordobés, campeón olímpico en París 2024 y vigente campeón suramericano, quedó fuera de la nómina argentina para la competencia que tendrá sus pruebas en Rafaela el lunes 14 y martes 15 de septiembre.

Torres se había consagrado campeón en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022, pero, cuatro años después, no podrá defender ese título en territorio argentino.

La ausencia fue confirmada por la Unión Ciclista de la República Argentina (UCRA) al comunicar oficialmente los representantes nacionales para el BMX Freestyle. En la rama masculina, el elegido será Manuel Turone, neuquino de 18 años y medallista de plata en los últimos Juegos Panamericanos Junior.

Según se informó, la decisión está vinculada a una lesión que le impide a Torres llegar en las condiciones necesarias para competir. 

En la rama femenina del BMX Freestyle, la representante argentina será Analía Zacarías. La misionera, de 37 años, fue quinta en Asunción 2022 y buscará subir al podio en Rafaela.

Los representantes argentinos en ciclismo

Además de los dos representantes de BMX Freestyle, la UCRA confirmó a los integrantes de las restantes disciplinas de ciclismo.

En mountain bike competirán Agustina Apaza, Lucía Miralles, Fernando Contreras y Agustín Durán.

En BMX Racing, los representantes serán Agustina Cavalli, Agostina Ruarte, Federico Villegas y Gonzalo Molina.

Mientras que en pista y ruta estarán Julieta Benedetti, Jennifer Francone, Abril Garzón, Maribel Aguirre, Valentina Luna, Delfina Dibella, Sofía Martelli, Ludmila Aguirre, Natalia Vera, Valentina Méndez, Guadalupe Díaz, Marcos Méndez, Rubén Ramos, Tomás Moyano, Santiago Gruñeiro, Agustín Ferrari, Lucas Vilar, Juan Rodríguez, Matías Murillo, Iñaki Serrano, Mateo Kalejman, Leonardo Cobarrubia, Mateo Duque, Gerardo Tivani, Tomás Contte y Facundo Ambrossi.

Lectura rápida

¿Quién no competirá en los Juegos Suramericanos? José “Maligno” Torres no competirá debido a una lesión.

¿Cuándo comienzan los Juegos Suramericanos? Comienzan el 12 de septiembre de 2026.

¿Dónde se llevarán a cabo las pruebas de BMX Freestyle? En Rafaela el 14 y 15 de septiembre.

¿Quiénes representarán a Argentina en BMX Freestyle? Manuel Turone y Analía Zacarías serán los representantes.

¿Qué institución confirmó la ausencia de Torres? La Unión Ciclista de la República Argentina (UCRA) confirmó la ausencia.

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