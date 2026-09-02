FOTO: Balearon a un lobo marino en Santa Teresita y murió días después por una infección.

Un lobo marino de casi 200 kilos murió en un Centro de Rescate de San Clemente del Tuyú luego de ser encontrado en grave estado en una playa de Santa Teresita.

El aviso fue realizado por la Fundación BioCosta y permitió activar el operativo de la Fundación Mundo Marino. Cuando los especialistas llegaron al lugar, encontraron al animal casi inmóvil, con un marcado deterioro y dificultades para reaccionar ante la presencia de personas.

El ejemplar fue trasladado al centro de atención, pero murió pocos minutos después de su ingreso.

La bala le provocó una grave lesión

Los estudios posteriores confirmaron que el lobo marino había recibido un disparo de arma de fuego en la zona del hombro derecho.

Según explicó Juana Caferri, médica veterinaria de la Fundación Mundo Marino, el proyectil provocó una fractura grave del hueso y una contusión pulmonar. Las lesiones le generaron un intenso dolor, afectaron su movilidad y comprometieron su estado general.

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[SOCIEDAD] En Santa Teresita, le dispararon a un lobo marino, fue rescatado pero murió, unos diás después por la infección: el tiro le provocó una fractura y una contusión pulmonar, e investigan si fue atacado por pescadores. https://t.co/QrnC6gkQ1n pic.twitter.com/lfKpKGznsT — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 2, 2026

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Además, la herida presentaba signos de una infección avanzada, con alteraciones en los tejidos compatibles con varios días de evolución.

Los especialistas determinaron que el disparo no provocó la muerte inmediata. El animal permaneció con vida durante varios días mientras la herida se deterioraba y la infección avanzaba hasta provocar una sepsis, que finalmente causó su muerte.

Encontraron restos de redes de pesca

Durante el procedimiento, los profesionales también hallaron restos de redes de pesca en el estómago del animal.

Los especialistas explicaron que los lobos marinos suelen acercarse a este tipo de elementos para alimentarse. Esa conducta puede generar daños en los equipos utilizados por los pescadores y conflictos con las actividades productivas.

Sin embargo, el hallazgo de los restos no permite establecer si existió un enfrentamiento con pescadores ni determinar quién realizó el disparo.

El llamado a evitar nuevos conflictos

Sergio Rodríguez Heredia, biólogo de la Fundación Mundo Marino, señaló que es necesario buscar formas de convivencia entre la fauna marina y las actividades productivas que se desarrollan en el mismo espacio.

“El mar es el ambiente natural de estos animales y también es un espacio donde las personas desarrollan actividades productivas. Tenemos que encontrar formas de convivir y reducir esos conflictos”, sostuvo.

El especialista remarcó que un lobo marino que se acerca a una red lo hace en busca de alimento y no puede dimensionar el perjuicio económico que puede ocasionar.

“La respuesta no puede ser herirlo o matarlo”, afirmó.