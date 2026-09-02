Tragedia en Constitución: colectivo arrolló y causó la muerte de una mujer de 70 años
El hecho ocurrió en la intersección de avenida Brasil y General Hornos.
FOTO: Tragedia en Constitución: colectivo arrolló y causó la muerte de una mujer de 70 años
Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- Una mujer de 70 años falleció este miércoles luego de ser atropellada por un colectivo de la línea 39 en el barrio porteño de Constitución.
De acuerdo con información proporcionada por fuentes del SAME, el incidente tuvo lugar en la intersección de avenida Brasil y General Hornos.
Las circunstancias que rodean el accidente están siendo objeto de investigación, ya que la transeúnte fue embestida por el interno del colectivo cerca de la estación de Constitución.
La anciana sufrió un paro cardiorrespiratorio y, a pesar de que los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas sin respuesta favorable, se constató su deceso en el lugar.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Constitución?
Una mujer de 70 años fue atropellada por un colectivo.
¿Quién fue la víctima?
La víctima es una mujer de 70 años.
¿Cuándo sucedió el accidente?
El incidente ocurrió el 2 de septiembre.
¿Dónde tuvo lugar el hecho?
El atropello se registró en la intersección de avenida Brasil y General Hornos.
¿Qué le sucedió a la mujer?
Sufrió un paro cardiorrespiratorio y no sobrevivió.
[Fuente: Noticias Argentinas]