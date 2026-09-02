FOTO: Tragedia en Constitución: colectivo arrolló y causó la muerte de una mujer de 70 años

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Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- Una mujer de 70 años falleció este miércoles luego de ser atropellada por un colectivo de la línea 39 en el barrio porteño de Constitución.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes del SAME, el incidente tuvo lugar en la intersección de avenida Brasil y General Hornos.

Las circunstancias que rodean el accidente están siendo objeto de investigación, ya que la transeúnte fue embestida por el interno del colectivo cerca de la estación de Constitución.

La anciana sufrió un paro cardiorrespiratorio y, a pesar de que los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas sin respuesta favorable, se constató su deceso en el lugar.