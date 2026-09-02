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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 2 de septiembre.

El sorteo número 18879 de la quiniela matutina se realizó el miércoles 2 de septiembre a las 15:00, destacando el número 8108 en la primera posición, asociado a la interpretación tradicional de "A primera (Incendio)".

02/09/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 18879 de la QUINIELA MATUTINA se llevó a cabo el miércoles 2 de septiembre a las 15:00, destacando en la primera posición el número 8108, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Incendio).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8108
2° 7594
3° 2811
4° 2725
5° 4597
6° 8156
7° 6170
8° 7224
9° 9275
10° 8808
11° 5168
12° 2237
13° 4780
14° 5972
15° 1707
16° 1083
17° 3514
18° 9563
19° 6776
20° 2127

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18879 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 2 de septiembre a las 15:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número 8108, asociado a "A primera (Incendio)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se puede consultar más información?
En los medios de comunicación y sitios oficiales de loterías.

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