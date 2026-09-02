Un juez exige a Google modificar su modelo de publicidad digital, pero evita su desmembramiento

FOTO: Juez ordena cambios al negocio de anuncios digitales de Google, pero evita su división

Una jueza federal dictó el miércoles que Google debe reestructurar el sistema que sostiene su monopolio en el ámbito de la publicidad digital, eludiendo así una dolorosa separación de la compañía que buscaba el gobierno de Estados Unidos.

La decisión, que se presenta en un documento inicial de dos páginas firmado por la jueza Leonie Brinkema, del Tribunal Federal de Distrito en Virginia, marca la segunda ocasión en el transcurso de un año en la que Google recibe un respiro ante una propuesta del Departamento de Justicia para desmantelar su imperio en internet. Mientras tanto, las prácticas que los tribunales han calificado como anticompetitivas han generado grandes beneficios para la matriz de Google, Alphabet Inc., que posee un valor de mercado de 4,11 billones de dólares.

La opinión completa de la jueza permanecerá bajo secreto durante un periodo de 14 días, permitiendo a las partes implicadas revisarla y sugerir las supresiones necesarias.

Hasta el momento, Google no ha respondido a solicitudes de comentarios realizadas el miércoles.

Tras un fallo de un juez en 2024 que calificó al omnipresente motor de búsqueda de Google como un monopolio ilegal, el Departamento de Justicia impulsó una sanción que habría obligado a la compañía a vender su popular navegador web Chrome. Sin embargo, otro juez federal que supervisaba ese caso lo desestimó en septiembre pasado.

Ahora, Brinkema también ha rechazado el argumento del gobierno de que Google debería verse forzada a vender partes de la tecnología que sustenta un sistema complejo que genera una parte significativa de los casi 400.000 millones de dólares en ingresos anuales por publicidad de la empresa.

Los críticos de las grandes tecnológicas han expresado su descontento con el fallo.

Sacha Haworth, directora general de The Tech Oversight Project, sostuvo que "se necesita un nivel olímpico de malabarismo mental para concluir que Google opera un monopolio ilegal y luego decidir no hacer nada al respecto". Además, agregó: "Con las grandes tecnológicas asfixiando la posibilidad de que nuevos negocios innovadores logren despegar, la jueza Brinkema, al igual que el juez federal Amit Mehta antes que ella, está enviando el mensaje equivocado en el momento equivocado".