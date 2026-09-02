Nicolás Russo critica a Tapia y Beligoy por el arbitraje en Lanús: "No manejan bien a los árbitros"

Buenos Aires, 2 septiembre (NA) – El presidente de Lanús, Nicolás Russo, se manifestó en contra del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y del director nacional de arbitraje, Federico Beligoy, al señalar que este último "tiene un ciclo cumplido".

Russo expresó su descontento por el arbitraje durante el reciente encuentro entre su equipo y Boca Juniors, donde consideró que su club fue perjudicado. "A Tapia lo putean en todas las canchas por los árbitros", afirmó, haciendo eco del malestar generalizado.

El mandatario también reiteró su pedido de que el árbitro de VAR, Germán Delfino, no dirija más partidos de Lanús, y comentó sobre la venta del mediocampista Dylan Aquino al Royale Union de Bélgica.

La crítica de Russo se produce tras la derrota de Lanús ante Boca por la mínima diferencia, en un partido donde se sintió muy afectado por decisiones arbitrales. A los 12 minutos del primer tiempo, un incidente en el que el delantero Leonel Flores impactó sobre el lateral Sasha Marcich sin recibir tarjeta roja, generó gran controversia.

Después del partido, Russo deslindó la responsabilidad del árbitro principal, Pablo Dóvalo, al considerar que no estaba en posición para ver la falta, pero sí apuntó sus críticas hacia Delfino, a quien había solicitado que no dirija más a Lanús hace seis meses.

El presidente del club del sur del conurbano bonaerense expresó: "El club Lanús está muy molesto, Delfino debería ser sancionado". También criticó que se le haya otorgado la dirección de un partido en Arabia Saudita, y remarcó que "a partir de ahora cambia la relación del club con la AFA".

Russo, quien ha mantenido un entendimiento con Tapia en el pasado, ahora cuestiona la gestión del arbitraje en el fútbol argentino. A pesar de reconocer la buena gestión administrativa de Tapia, que permite que los clubes cobren al día, advirtió que "lo putean en todas las canchas por los árbitros y yo se lo dije".

Por último, el presidente de Lanús, en su cuarto mandato al frente del club, se refirió a la situación de Dylan Aquino, un joven talento de 21 años vendido al club belga por seis millones de euros, con una plusvalía del 15% en caso de una futura venta. Russo calificó esta salida como una "baja sensible" pero necesaria para equilibrar las cuentas del club, que enfrenta un déficit operativo.