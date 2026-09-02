Así quedó el mercado de pases europeo para los jugadores argentinos

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El mercado de pases de Europa llegó a su fin este martes 1 de septiembre y, luego del Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá, varios argentinos se movieron dentro de las cinco grandes ligas del Viejo Continente.

De los 26 citados por Lionel Scaloni para disputar la Copa Mundial de la FIFA con la Selección Argentina, 9 de ellos han cambiado de club dentro de las 5 grandes ligas de Europa:

Premier League de Inglaterra.

Serie A de Italia.

La Liga de España.

Ligue 1 de Francia.

Bundesliga de Alemania.

EN LA PREMIER DE INGLATERRA

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FOTO: Dibu Martínez en Chelsea

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1... Enzo Fernández fue transferido al Manchester City desde el Chelsea.

2... Emiliano “Dibu” Martínez fue transferido al Chelsea desde el Aston Villa.

3... Valentín Barco fue transferido al Chelsea desde el Racing de Estrasburgo (Francia).

4... Gerónimo Rulli fue transferido al Manchester City desde el Olympique de Marsella (Francia).

5... Exequiel Palacios fue transferido al Ipswich Town desde el Bayer 04 Leverkusen alemán.

6... Alejandro Garnacho fue prestado al Aston Villa desde el Chelsea.

7... Marcos Senesi llegó en condición de libre al Tottenham desde el Bournemouth.

EN LA SERIE A DE ITALIA

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FOTO: Molina en la Roma

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1... Nahuel Molina fue transferido a la Roma desde el Atlético de Madrid.

2... Leonardo Balerdi fue transferido a la Roma desde el Olympique de Marsella.

3... Franco Mastantuono fue prestado a la Fiorentina desde el Real Madrid.

4... Santiago Castro fue transferido a la Roma desde el Bolonia.

5... Mateo Pellegrino fue transferido a la Fiorentina desde el Parma.

6... Mikel Amondarain fue transferido al Bolonia desde Estudiantes de La Plata.

7... Exequiel Zeballos fue transferido al Monza desde Boca Juniors.

8... David Romero fue transferido al Parma desde Tigre.

9... Benjamín Domínguez fue prestado al Sassuolo desde el Bolonia.

10... Franco Carboni fue prestado al Parma desde el Inter de Milán.

11... Matías Moreno fue prestado al Venezia desde la Fiorentina.

A LA LIGA DE ESPAÑA

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FOTO: Cuti en Atlético de Madrid

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1... Cristian “Cuti” Romero fue transferido al Atlético de Madrid desde el Tottenham de Inglaterra.

2... Kevin Lomónaco fue transferido al Elche desde Independiente.

3... Facundo Buonanotte fue prestado al Elche desde Brighton & Hove Albion de Inglaterra.

4... Thiago Fernández fue prestado al Levante desde el Villarreal.

A LA LIGUE 1 DE FRANCIA

1... Mateo Del Blanco fue transferido al Racing de Estrasburgo desde Unión de Santa Fe.

A LA BUNDESLIGA DE ALEMANIA

1... Facundo Medina fue transferido al Bayer 04 Leverkusen desde el Olympique de Marsella.

OTROS PASES EN EUROPA

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FOTO: Echeverri en Benfica

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* Claudio Echeverri fue prestado al Benfica de Portugal desde el Manchester City de Inglaterra.

* Maher Carrizo fue prestado al Copenhague de Dinamarca desde el Ajax de Holanda.

* Mauricio Benítez fue transferido al Royal Amberes desde Boca Juniors.

* Alejo Sarco fue transferido al Real Sporting de Gijón (segunda división de España) desde el Bayer 04 Leverkusen.

* Luis Vázquez fue transferido al Birmingham City (segunda división de Inglaterra) desde el Anderlecht de Bélgica.