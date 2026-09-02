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Venezuela fortalece su sector energético con millonarias inversiones de Chevron y Eni

El director ejecutivo de Chevron, Michael Wirth, anunció que la empresa planea invertir en Venezuela más de 7.000 millones de dólares

02/09/2026 | 16:48Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este miércoles acuerdos comerciales y contratos con grandes empresas transnacionales de hidrocarburos y electricidad, según informó la prensa local.

Desde el Palacio de Miraflores, y tras la concreción de alianzas con empresas como Chevron –que expandirá su producción a niveles históricos– así como con la multinacional energética italiana Eni SpA y GE Vernova, Rodríguez aseguró que el incremento de la actividad en las industrias petrolera, gasífera y petroquímica tendrá un impacto directo en el bienestar social, reportaron la agencia Xinhua y el diario venezolano El Universal.

"Que ese incremento de producción en nuestra industria petrolera, gasífera y petroquímica se traduzca en más empleos, en más salario, en servicios públicos, en hospitales, en escuelas, en alimentación", subrayó.

La mandataria encargada resaltó las ventajas del entorno jurídico nacional para la atracción de capitales extranjeros. "Hoy Venezuela tiene un marco legal regulatorio que le permite acceder a inversiones importantes para el desarrollo de su industria y que ese desarrollo se traduzca en el día a día de la vida de la gente", afirmó.

De acuerdo con la prensa local, el acuerdo con Chevron incluye la ampliación de las operaciones en nuevas áreas de explotación petrolera.

El director ejecutivo de Chevron, Michael Wirth, anunció que la empresa planea invertir en Venezuela más de 7.000 millones de dólares y duplicar la producción de crudo en un plan a desarrollar en los próximos 5 años.

Nuevas operaciones petroleras y gasíferas están incluidos en los acuerdos con Eni, cuyo director ejecutivo, Claudio Descalzi, señaló que la firma "marca un hito para iniciar una nueva fase histórica, en el crecimiento y una nueva confianza en el futuro energético de Venezuela".

Empresas como la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA); la también estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y el propio Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos, fueron los firmantes por la parte venezolana en los acuerdos y nuevos contratos.

En el encuentro también estuvo presente el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien arribó ayer a Caracas.

A su llegada el martes a Venezuela, Wright fue consultado sobre si el pacto atraerá a otras empresas estadounidenses, además de Chevron, a lo que dijo que Washington espera una mayor participación del sector privado.

"Queremos ver mucha inversión proveniente de Estados Unidos en Venezuela para generar oportunidades y prosperidad tanto para los venezolanos como para los estadounidenses", afirmó.

Lectura rápida

¿Qué acuerdos se firmaron en Venezuela?
Se firmaron acuerdos comerciales y contratos con empresas como Chevron, Eni y GE Vernova para impulsar el sector energético.

¿Quién es Delcy Rodríguez?
Es la presidenta encargada de Venezuela que anunció los nuevos acuerdos comerciales.

¿Cuánto planea invertir Chevron?
Chevron planea invertir más de 7.000 millones de dólares en el país.

¿Cuál es el objetivo de estas inversiones?
El objetivo es duplicar la producción de crudo y mejorar el bienestar social en Venezuela.

¿Quién más estuvo presente en el anuncio?
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, también estuvo presente en el evento.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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