El Papa León XIV se solidarizó con Colombia tras el devastador terremoto de agosto

FOTO: Papa León XIV expresa su solidaridad con Colombia tras terremoto en llamada con el presidente

El Papa León XIV manifestó su apoyo a los afectados por el devastador terremoto que sacudió a Colombia hace tres semanas, durante una conversación telefónica con el presidente Abelardo de la Espriella, según lo informado por el Vaticano el miércoles.

El comunicado oficial señala que "el Santo Padre ha reiterado su solidaridad con todos aquellos que sufren las duras consecuencias del reciente sismo que ha afectado a Colombia, en particular con las familias de los fallecidos, los heridos, los equipos de rescate y al personal humanitario".

El terremoto, que alcanzó una magnitud de 7,4 y es considerado el más fuerte del siglo, ocurrió el 10 de agosto, con epicentro en el departamento de Chocó, aunque su impacto se sintió en otros 15 departamentos del país.

Las autoridades colombianas han reportado que más de 330 personas han perdido la vida, 136 siguen desaparecidas y más de 466.600 han sido afectadas, con miles de familias que han quedado sin hogar.

El presidente de la Espriella agradeció sinceramente las palabras del sumo pontífice y su apoyo espiritual en este difícil momento para Colombia, según lo indicado por la oficina de prensa de la Presidencia.

La conversación, que tuvo una duración de aproximadamente 20 minutos, fue calificada como un "importante gesto de fraternidad y esperanza para una ciudadanía que se mantiene unida en la atención de la emergencia y la reconstrucción".

De la Espriella declaró la situación de desastre nacional y la emergencia económica, lo que le permite implementar impuestos temporales sin la aprobación del Congreso, con el objetivo de conseguir recursos para ayudar a los damnificados y reconstruir la infraestructura, una tarea que se estima en alrededor de 9.500 millones de dólares.