Proyecciones optimistas de EE. UU. sobre la producción petrolera de Venezuela para 2027

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, anunció este miércoles que Venezuela podría alcanzar una producción de más de 1,5 millones de barriles de petróleo diarios en el primer semestre de 2027, gracias al crecimiento del sector petrolero del país.

Wright reafirmó su previsión de que la producción de crudo en Venezuela aumentará un 50% en un período de entre 12 y 18 meses, tomando como base los niveles actuales de producción.

En una entrevista con CNBC, el secretario hizo referencia a la historia de la industria venezolana, mencionando que en 1997 el país llegó a producir cerca de 3,5 millones de barriles diarios, según reportes del diario venezolano El Nacional y la Agencia Noticias Argentinas. "Desde el principio, cuando el presidente (Donald) Trump implementó estas medidas, sostuve que en un plazo de 12 a 18 meses la producción venezolana aumentaría un 50%. Mantengo esa predicción con respecto a los niveles actuales", declaró Wright.

"Comenzamos con poco menos de un millón de barriles diarios. Hoy superamos los 1,2 millones de barriles diarios. Creo que superaremos el millón y medio de barriles diarios para la primera mitad del próximo año, y la producción venezolana podría alcanzar más de 2 millones de barriles diarios para finales de esta década", añadió.

Si se concretan estas proyecciones, Venezuela podría experimentar una significativa recuperación de su industria petrolera, según el secretario de Energía de EE. UU.

Wright vinculó el crecimiento de la producción nacional con posibles repercusiones en el mercado energético global. "Esto ejerce presión a la baja sobre los precios del petróleo a nivel mundial", indicó.

El funcionario estadounidense llegó a Venezuela el martes para participar en la firma de un nuevo contrato de la empresa estadounidense Chevron en la Faja Petrolífera del Orinoco, que es considerada la mayor reserva de crudo del mundo.

Wright y su equipo fueron recibidos por la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y el encargado de negocios de EE. UU. en Venezuela, John Barrett, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Esta es la segunda visita del secretario a Venezuela; en febrero había viajado a Caracas para establecer una asociación energética a largo plazo acordada con la presidenta interina, Delcy Rodríguez.