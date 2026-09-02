Presentan moneda dorada con la imagen de Trump para conmemorar el 250° aniversario de EE.UU.

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- La Casa de la Moneda de Estados Unidos (US Mint) ha anunciado el inicio de la venta de monedas doradas de un dólar que presentan la imagen del presidente Donald Trump. Los precios de estas monedas oscilan entre 1,55 y 2,44 dólares por unidad.

A pesar de su apariencia dorada, estas monedas no contienen oro real: su composición está mayoritariamente compuesta de cobre, con un 6% de zinc, 3,5% de manganeso y un 2% de níquel, según informaron medios como CBS News y fue confirmado por la Agencia Noticias Argentinas.

En el anverso de la moneda se puede ver el rostro de Trump, junto con las inscripciones "Liberty", "In God We Trust" y "1776 ~ 2026". En el reverso, el diseño incluye el sello presidencial, que muestra un águila portando una rama de olivo y un haz de flechas, además de la inscripción "250" que celebra el 250° aniversario de la nación.

El precio varía según la cantidad adquirida: un rollo que contiene 25 monedas tiene un costo de 61 dólares, mientras que una bolsa con 100 monedas se ofrece por 154,50 dólares.

Respecto a la legalidad de incluir el retrato de una persona viva en una moneda: aunque la normativa estadounidense prohíbe que en los billetes aparezcan personas que aún están vivas, la administración de Trump argumenta que la ley de 2020, que permite nuevos diseños para el 250° aniversario, autoriza su imagen en una moneda.

La US Mint ha aclarado que estas monedas pueden ser utilizadas como moneda de curso legal, pero también están disponibles como objetos de colección. "Creadas para celebrar este hito nacional histórico, estas monedas especiales de un dólar en circulación combinan la numismática estadounidense cotidiana con un diseño de aniversario único en una generación, destinado a convertirse en una adición destacada a las colecciones modernas", declaró la Casa de la Moneda.