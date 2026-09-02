Luciana Martínez, ex Gran Hermano, fue absuelta tras ser acusada de robo a un turista

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- La ex participante de Gran Hermano, Luciana Martínez, emitió un comunicado luego de ser absuelta por la Justicia en relación a las acusaciones de robo a un turista estadounidense, un caso que la había señalado como una supuesta "viuda negra".

Según los detalles proporcionados por la Agencia Noticias Argentinas, la bailarina fue arrestada en marzo, acusada de haber robado a un visitante en un hotel en el barrio porteño de Palermo. Posteriormente, la Justicia determinó su liberación bajo ciertas condiciones, las cuales incluían no interferir en la investigación; mantener comunicación con el Tribunal el primer día hábil de cada mes; y evitar el contacto con el denunciante, Bradley James Varela.

En su descargo, Luciana Martínez reflexionó sobre los meses que estuvo bajo la lupa judicial y celebró el cierre de la causa: "1° de septiembre. Empieza un nuevo mes y también una nueva etapa para mí".

"Hoy puedo decir, con tranquilidad, que fui absuelta", indicó en sus redes sociales.

La bailarina expresó: "Me presenté ante la Justicia y atravesé el proceso como correspondía. Después de todo lo que se dijo, hoy elijo quedarme con una sola cosa: la verdad siempre encuentra su camino". Tras meses de ser etiquetada como "viuda negra", celebró el fallo judicial con la frase: "Cierro esta etapa en paz".