Con Falcón Pérez en el clásico rosarino, están los jueces de la fecha 8 del Clausura

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La Liga Profesional designó a los árbitros de la fecha 8 del Torneo Clausura, que tendrá como partido relevante al clásico de Rosario.

Central y Newell’s jugarán el domingo a las 14.45 en el Gigante de Arroyito, con el contralor del mundialista Yael Falcón Pérez, quien de esa manera dirigirá su tercer clásico rosarino.

A continuación, los jueces de campo y de VAR

Viernes 4

A las 16.45: Estudiantes (RC) – Sarmiento… Arb: Bryan Ferreyra… VAR: Franco Acita

A las 19: Belgrano – Huracán… Árb: Luis Lobo Medina… VAR: Maximiliano Macheroni

A las 19: Platense – Riestra… Árb: Álvaro Carranza… VAR: Fabrizio Llobet

Sábado 5

A las 13.30: Aldosivi – Banfield… Árb: Sebastián Martínez… VAR: Juan Pafundi

A las 14.30: Gimnasia (LP) – Tigre… Árb: Daniel Zamora… VAR: Salomé Di Iorio

A las 16.30: Gimnasia (M) – Boca… Árb: Darío Herrera… VAR: Silvio Trucco

A las 19: San Lorenzo – Talleres… Árb: Fernando Echenique… VAR: Sebastián Habib

A las 21.15: Vélez – Estudiantes… Árb: Pablo Dóvalo… VAR: Laura Fortunato

Domingo 6

A las 14.45: Rosario Central – Newell’s… Árb: Yael Falcón Pérez… VAR: Lucas Novelli

A las 17: Lanús – Defensa y Justicia… Árb: Andrés Merlos… VAR: Yamil Possi

A las 17: Central Córdoba – Independiente… Árb: Andrés Gariano… VAR: Gastón Monsón Brizuela

A las 19.15: River – Independiente. Riv… Árb: Nicolás Ramírez… VAR: Hernán Mastrángelo

A las 21.30: Racing – Atlético Tucumán… Árb: Pablo Echavarría… VAR: José Carreras

Lunes 7

A las 19: Barracas Central – Argentinos… Arb: Leandro Rey Hilfer… VAR: Héctor Paletta

A las 21.15: Unión – Instituto… Árb: Nicolás Lamolina… VAR: Juan Pablo Loustau