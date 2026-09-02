Con Falcón Pérez en el clásico rosarino, están los jueces de la fecha 8 del Clausura
El sábado, Darío Herrera estará en Gimnasia de Mendoza - Boca y el domingo, Nicolás Ramírez para River - Independiente Rivadavia.
02/09/2026 | 14:34Redacción Cadena 3
FOTO: Falcón Pérez
La Liga Profesional designó a los árbitros de la fecha 8 del Torneo Clausura, que tendrá como partido relevante al clásico de Rosario.
Central y Newell’s jugarán el domingo a las 14.45 en el Gigante de Arroyito, con el contralor del mundialista Yael Falcón Pérez, quien de esa manera dirigirá su tercer clásico rosarino.
A continuación, los jueces de campo y de VAR
Viernes 4
A las 16.45: Estudiantes (RC) – Sarmiento… Arb: Bryan Ferreyra… VAR: Franco Acita
A las 19: Belgrano – Huracán… Árb: Luis Lobo Medina… VAR: Maximiliano Macheroni
A las 19: Platense – Riestra… Árb: Álvaro Carranza… VAR: Fabrizio Llobet
Sábado 5
A las 13.30: Aldosivi – Banfield… Árb: Sebastián Martínez… VAR: Juan Pafundi
A las 14.30: Gimnasia (LP) – Tigre… Árb: Daniel Zamora… VAR: Salomé Di Iorio
A las 16.30: Gimnasia (M) – Boca… Árb: Darío Herrera… VAR: Silvio Trucco
A las 19: San Lorenzo – Talleres… Árb: Fernando Echenique… VAR: Sebastián Habib
A las 21.15: Vélez – Estudiantes… Árb: Pablo Dóvalo… VAR: Laura Fortunato
Domingo 6
A las 14.45: Rosario Central – Newell’s… Árb: Yael Falcón Pérez… VAR: Lucas Novelli
A las 17: Lanús – Defensa y Justicia… Árb: Andrés Merlos… VAR: Yamil Possi
A las 17: Central Córdoba – Independiente… Árb: Andrés Gariano… VAR: Gastón Monsón Brizuela
A las 19.15: River – Independiente. Riv… Árb: Nicolás Ramírez… VAR: Hernán Mastrángelo
A las 21.30: Racing – Atlético Tucumán… Árb: Pablo Echavarría… VAR: José Carreras
Lunes 7
A las 19: Barracas Central – Argentinos… Arb: Leandro Rey Hilfer… VAR: Héctor Paletta
A las 21.15: Unión – Instituto… Árb: Nicolás Lamolina… VAR: Juan Pablo Loustau
Lectura rápida
¿Qué se designó? La Liga Profesional designó a los árbitros de la fecha 8 del Torneo Clausura.
¿Quiénes juegan el clásico? Central y Newell’s jugarán el domingo a las 14.45 en el Gigante de Arroyito.
¿Cuándo se jugará el clásico? El clásico se jugará el domingo 6 a las 14.45.
¿Dónde se jugará el clásico? El clásico se jugará en el Gigante de Arroyito.
¿Cómo se controla el partido? El partido será controlado por el árbitro Yael Falcón Pérez y el VAR será manejado por Lucas Novelli.