Menudo celebra su 50 aniversario con gira y destaca su legado en la música latina

NUEVA YORK — La célebre banda Menudo, considerada una de las agrupaciones juveniles latinas más influyentes, se prepara para una gira que conmemora su 50º aniversario. Este acontecimiento marca un hito significativo para el grupo que se formó en Puerto Rico a finales de los años 70, especialmente porque fue el trampolín para artistas como Ricky Martin y Draco Rosa.

A lo largo de cinco décadas, Menudo ha sabido adaptarse a los cambios culturales. Con la política de reemplazar a los integrantes al cumplir 16 años, el grupo logró mantener un público juvenil y global. Esta estrategia les permitió contar con más de 40 miembros a lo largo de su historia.

La selección de los integrantes para esta gira fue decidida por el empresario Paul Tarnopol, quien adquirió el nombre de la marca. Los siete miembros que se presentarán en esta gira son: Rene Farrait (1979-1982), Roy Rossello (1983-1986), Raymond Acevedo (1985-1988), Sergio Gonzales (1986-1990), Ralphy Rodriguez (1987), Ruben Gomez (1987-1990) y Robert Avellanet (1988-1991).

La gira iniciará el 10 de octubre en el YouTube Theater de Los Ángeles, continuará en el Rosemont Theatre de Chicago el 17 de octubre, el United Palace de Nueva York el 7 de noviembre, el Teatro Metropólitan de Ciudad de México el 28 de noviembre, y el Hard Rock Live de Hollywood, Florida, el 4 de diciembre. La gira culminará en el Coca-Cola Music Hall de San Juan, Puerto Rico, el 12 de diciembre.

Durante una reciente entrevista en Miami, los integrantes del grupo compartieron que aunque no quieren revelar el repertorio completo, confirmaron que "habrá motocicletas en la producción", haciendo referencia a su icónico sencillo de 1981, "Súbete a mi moto".

Los miembros también hablaron sobre los ensayos y la coreografía que han estado practicando, así como sobre cómo Menudo ha resonado a lo largo de las generaciones. Acevedo expresó su entusiasmo por volver a reunirse y destacó la química entre los integrantes. Por su parte, Avellanet comentó sobre el esfuerzo físico que implica el regreso a los escenarios, mientras que Rodriguez mencionó que algunas canciones han sido ajustadas para adaptarse a sus voces más maduras.

La banda también reflexionó sobre su impacto en la música latina y el orgullo que sienten de ser pioneros en este ámbito. Acevedo subrayó que es un momento significativo para Menudo, especialmente en un contexto donde la música latina está en auge a nivel internacional. "Estamos orgullosos de ser pioneros en todo esto, especialmente desde Puerto Rico", afirmó.