Una banda criminal planeaba secuestrar a Mbappé: lo que se sabe hasta ahora

La Justicia de Francia imputó y dictó prisión preventiva para el presunto líder de una organización criminal que planeaba secuestrar y agredir al futbolista Kylian Mbappé.

El delantero del Real Madrid figuraba entre una lista de objetivos potenciales seleccionados por la banda debido a su elevado patrimonio económico, según reveló una investigación policial iniciada tras un robo en una relojería de lujo.

El perfil del líder y la red criminal

El principal acusado fue identificado como Clément L., un joven de 18 años con antecedentes por robo, violación y proxenetismo. Según las pesquisas, la banda operaba principalmente en Neuilly-sur-Seine, en las afueras de París, y su cabecilla continuaba dirigiendo los planes delictivos incluso desde el centro penitenciario de Villepinte, donde permanecía detenido.

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Las claves del plan contra Mbappé

El caso tomó dimensión internacional tras el análisis de las pruebas obtenidas por las autoridades galas:

Pista clave: el hallazgo de huellas dactilares en el domicilio de un relojero asaltado por falsos repartidores permitió rastrear a la banda.

Lista de 26 objetivos: al incautar el teléfono móvil del líder, los agentes descubrieron direcciones e información sobre 26 víctimas potenciales para robos, agresiones o secuestros, entre las que aparecía el nombre del astro francés.

Modus operandi: la organización planeaba aprovechar alguna de las visitas del jugador a la capital francesa para concretar el rapto.

Hasta el momento, las fuerzas de seguridad han detenido a cuatro integrantes vinculados a la red, a la que se le atribuyen más de un centenar de robos, y han incautado dinero en efectivo, joyas de valor y más de una treintena de vehículos robados.