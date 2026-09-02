Una banda criminal planeaba secuestrar a Mbappé: lo que se sabe hasta ahora
La Policía francesa desmanteló una organización que tenía al futbolista del Real Madrid entre una lista de 26 objetivos de alto patrimonio para asaltos y raptos.
02/09/2026 | 14:34Redacción Cadena 3
FOTO: Kylian Mbappé, el máximo goleador de los Mundiales.
La Justicia de Francia imputó y dictó prisión preventiva para el presunto líder de una organización criminal que planeaba secuestrar y agredir al futbolista Kylian Mbappé.
El delantero del Real Madrid figuraba entre una lista de objetivos potenciales seleccionados por la banda debido a su elevado patrimonio económico, según reveló una investigación policial iniciada tras un robo en una relojería de lujo.
El perfil del líder y la red criminal
El principal acusado fue identificado como Clément L., un joven de 18 años con antecedentes por robo, violación y proxenetismo. Según las pesquisas, la banda operaba principalmente en Neuilly-sur-Seine, en las afueras de París, y su cabecilla continuaba dirigiendo los planes delictivos incluso desde el centro penitenciario de Villepinte, donde permanecía detenido.
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Las claves del plan contra Mbappé
El caso tomó dimensión internacional tras el análisis de las pruebas obtenidas por las autoridades galas:
Pista clave: el hallazgo de huellas dactilares en el domicilio de un relojero asaltado por falsos repartidores permitió rastrear a la banda.
Lista de 26 objetivos: al incautar el teléfono móvil del líder, los agentes descubrieron direcciones e información sobre 26 víctimas potenciales para robos, agresiones o secuestros, entre las que aparecía el nombre del astro francés.
Modus operandi: la organización planeaba aprovechar alguna de las visitas del jugador a la capital francesa para concretar el rapto.
Hasta el momento, las fuerzas de seguridad han detenido a cuatro integrantes vinculados a la red, a la que se le atribuyen más de un centenar de robos, y han incautado dinero en efectivo, joyas de valor y más de una treintena de vehículos robados.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? La Justicia de Francia imputó a un líder criminal por planear el secuestro de Kylian Mbappé.
¿Quién es el acusado? El principal acusado es Clément L., un joven de 18 años con antecedentes delictivos.
¿Cuándo se inició la investigación? La investigación se inició tras un robo en una relojería de lujo.
¿Dónde operaba la banda? La banda operaba principalmente en Neuilly-sur-Seine, en las afueras de París.
¿Por qué es relevante el caso? Es relevante por la lista de 26 objetivos potenciales, entre ellos Kylian Mbappé, y el modus operandi de la organización.