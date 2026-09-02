Renuncia del Secretario del Ejército: sin explicaciones y con un futuro incierto

FOTO: Secretario del Ejército no da razones por su renuncia; el miércoles es su último día completo

WASHINGTON — El Secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, ha comunicado que su último día completo en el cargo será este miércoles. Sin embargo, en su anuncio realizado a través de redes sociales, no brindó ninguna razón sobre su renuncia tras 18 meses como líder civil de la institución.

Driscoll, quien mantiene una buena relación tanto con republicanos como demócratas en el Congreso y es amigo del vicepresidente JD Vance, ha estado en el centro de rumores sobre tensiones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Este último ha tomado decisiones que han llevado al alejamiento de algunos aliados de Driscoll dentro del Ejército este año.

Antes de presentar su renuncia, Driscoll se reunió con el expresidente Donald Trump para discutir la situación actual del Ejército, según reportó The Associated Press. Su publicación en la plataforma X, realizada la noche del martes, fue la primera declaración pública desde que la Casa Blanca confirmó su salida el lunes, aunque no mencionó desacuerdos.

En su mensaje, Driscoll destacó que servir como Secretario del Ejército ha sido "el honor de toda una vida" y agradeció a los soldados, a sus familias y a la fuerza laboral civil del Ejército por su apoyo en la modernización de procesos de reclutamiento, entrenamiento y equipamiento.

Su renuncia coincide con un momento delicado para el Ejército de Estados Unidos, que ha reanudado los ataques aéreos contra Irán tras un periodo de calma en las hostilidades. Esta situación deja a la mayor fuerza de combate del país sin líderes civiles o militares de alto rango confirmados por el Senado, y aún no se conoce quién asumirá el cargo de Driscoll, ni siquiera de manera temporal.

El general Randy George, un aliado de Driscoll, fue apartado en abril por Hegseth. En su lugar, el general Christopher LaNeve asumió como jefe de Estado Mayor interino y ha tomado decisiones que han generado críticas, como la cancelación de un programa de modernización de drones impulsado por Driscoll.

Un grupo bipartidista de legisladores envió una carta a Driscoll y LaNeve expresando "profundas preocupaciones" por la eliminación de la unidad especializada de drones y solicitando una sesión informativa del Ejército para aclarar la decisión.

Durante su gestión, Driscoll se destacó por su esfuerzo en reducir la burocracia para acelerar el desarrollo de drones y capacidades antidrones, en un contexto de evolución de la guerra moderna. El año pasado, también se le asignó la inusual tarea de actuar como negociador principal para tratar de poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

La renuncia de Driscoll ha sido lamentada por miembros de ambos partidos. El senador Jack Reed, demócrata y principal figura del Comité de Servicios Armados del Senado, expresó que Hegseth está promoviendo una cultura que castiga la disidencia y prioriza la lealtad personal sobre la competencia.