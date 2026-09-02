Un nuevo test podría diferenciar el síndrome del corazón roto de un infarto

El síndrome del corazón roto, conocido como Takotsubo, es una afección cardíaca que a menudo afecta a mujeres posmenopáusicas y puede ser desencadenada por un estrés emocional o físico intenso. Este síndrome puede confundirse fácilmente con un infarto, ya que representa aproximadamente el 2% de los pacientes que inicialmente parecen estar sufriendo un ataque cardíaco, y hasta uno de cada diez en mujeres con síndrome coronario agudo. Sin embargo, la principal diferencia radica en que el síndrome de Takotsubo no involucra arterias coronarias bloqueadas.

Durante las primeras etapas de evaluación, es común que los pacientes con Takotsubo experimenten dolor en el pecho, resultados anormales en el electrocardiograma y niveles elevados de enzimas cardíacas, todos signos que pueden parecerse a un infarto. Debido a esta similitud, muchos pacientes se someten a cateterización cardíaca invasiva antes de que los médicos puedan determinar la causa de sus síntomas.

Una nueva forma de identificar el síndrome de Takotsubo

Un equipo internacional de investigadores, en colaboración con científicos de las universidades de Zúrich y Greifswald, desarrolló y validó un sistema de puntuación diagnóstica diseñado para identificar el síndrome de Takotsubo antes de realizar la cateterización cardíaca.

La nueva herramienta, denominada BioTAK score, combina el sexo biológico con varios biomarcadores sanguíneos relacionados con diferentes procesos en el sistema cardiovascular. Los investigadores utilizaron inteligencia artificial para determinar qué combinación de biomarcadores ofrecía la información diagnóstica más útil y luego incorporaron esos marcadores en una herramienta de decisión clínica.

En un grupo de validación independiente de casi 1,800 pacientes adicionales, el BioTAK score identificó el síndrome de Takotsubo con alta precisión. Utilizando umbrales predefinidos, el sistema clasificó correctamente a casi el 90% de los participantes antes de que se sometieran a la cateterización cardíaca.

El coautor del estudio, Florian A. Wenzl, del Centro de Cardiología Molecular de la Universidad de Zúrich, afirmó: "Nuestro estudio demuestra que una combinación simple de biomarcadores sanguíneos y sexo biológico puede identificar a estos pacientes con una precisión notable incluso antes de la cateterización cardíaca". Además, el coautor Victor Schweiger del Hospital Universitario de Zúrich agregó que "los biomarcadores proporcionan información sobre los procesos biológicos que distinguen el síndrome de Takotsubo de un infarto clásico".

Indicios sobre la conexión cerebro-corazón

Más allá de su potencial valor diagnóstico, el BioTAK score también ofrece nueva información sobre la biología del síndrome de Takotsubo. Dos biomarcadores recientemente identificados incluidos en la puntuación indican un papel importante para el llamado eje cerebro-corazón y sugieren que la afección se desarrolla a través de mecanismos separados de la aterosclerosis.

Una de las proteínas ayuda a activar una variedad de neuropéptidos involucrados en respuestas al estrés, ansiedad, tono vascular y actividad del sistema nervioso autónomo. La otra proteína está asociada con la estabilidad de las placas ateroscleróticas. Juntas, estas dos marcadores revelan un patrón biológico que es fundamentalmente diferente del que se observa típicamente en un infarto clásico.

El coautor del estudio, Thomas Lüscher, del Instituto Nacional del Corazón y los Pulmones en el Imperial College London, explicó: "Al capturar vías de señalización relacionadas con las respuestas al estrés, disfunción cardíaca y estabilidad de las placas, el BioTAK score traduce mecanismos de enfermedad complejos en una herramienta diagnóstica práctica".

Uso potencial en la atención de emergencia

Los investigadores señalaron que el BioTAK score podría convertirse en una adición útil a la evaluación temprana de pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo.

El coautor Christian Templin, director del Departamento de Medicina Interna B en el Centro Médico Universitario de Greifswald y fundador del Registro InterTAK, comentó: "El BioTAK score no es un sustituto de la cateterización cardíaca cuando es médicamente necesaria. Sin embargo, podría ayudar a guiar los procedimientos diagnósticos de manera más efectiva y evitar pruebas invasivas innecesarias en pacientes seleccionados". El objetivo es identificar a los pacientes con Takotsubo de manera más temprana y confiable en el futuro, mientras se obtiene una mejor comprensión de los mecanismos subyacentes de la enfermedad.

Investigaciones futuras examinarán si la adición del BioTAK score a la atención clínica rutinaria puede mejorar el diagnóstico y tratamiento del síndrome de Takotsubo.

Datos de importantes registros internacionales

La investigación se basó en grupos de pacientes prospectivos de Suiza, el Registro SPUM-ACS y el Registro Internacional de Takotsubo (InterTAK), con cohortes que se superpusieron en tiempo y ubicación. Establecido en 2010, el Registro InterTAK es una de las infraestructuras de investigación internacionales más grandes del mundo enfocadas en el síndrome de Takotsubo. Para el estudio, publicado en el European Heart Journal, los investigadores analizaron datos de más de 3,600 pacientes con síndrome coronario agudo o síndrome de Takotsubo.