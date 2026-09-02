Escándalo en EE.UU.: el ICE enfrenta 148 denuncias por agresiones y corrupción en su gestión

FOTO: Los agentes del ICE, en el ojo de la tormenta.

Buenos Aires, 2 septiembre (NA) - Una investigación reciente ha expuesto al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la agencia encargada de la aplicación de las leyes migratorias en EE. UU., que se expandió de 10.000 a 22.000 agentes en un año durante la administración de Donald Trump.

Entre los años 2023 y 2025, se registraron 148 denuncias contra agentes del ICE por una variedad de delitos, incluyendo agresiones sexuales, sobornos, narcotráfico, violencia doméstica y conducción bajo los efectos de alcohol o drogas. También se han documentado casos de uso indebido de computadoras gubernamentales y de "gatillo fácil", como el trágico asesinato de Renee Good, quien fue asesinada a tiros en su vehículo en Mineápolis el año pasado.

La investigación fue realizada por Billal Rahman, un periodista de Newsweek Internacional, quien solicitó información oficial al ICE bajo la Ley de Libertad de Información, obteniendo así acceso a datos sobre las causas vigentes contra sus agentes.

El ICE proporcionó un informe que clasifica estas denuncias como "abiertas", con un desglose que incluye 18 casos en 2023, 69 en 2024 y 61 hasta octubre de 2025. Entre estos, 10 casos involucran disparos de armas de fuego, que requerían notificación pública. De esos, cinco resultaron en muertes o lesiones graves, mientras que uno provocó heridas leves y tres no causaron daños.

Del total de 148 denuncias, el 30% no corresponden a delitos federales, según la oficina interna de revisión de conducta del ICE. Los 104 casos restantes fueron clasificados como "mala conducta no penal", "asuntos administrativos" o como "información registrada".

Además, se registraron 10 denuncias por conducir bajo los efectos de alcohol o drogas, 6 por uso indebido de vehículos gubernamentales, 5 por sobornos, 3 por violencia doméstica, 2 por narcotráfico y 2 por acoso sexual.

Las categorías más frecuentes incluyen el uso indebido de computadoras, correos electrónicos y teléfonos gubernamentales, con 15 denuncias. Las denuncias por abuso de posición y conflicto de intereses también son destacadas, con 12 casos cada una, al igual que las que se refieren a ambientes laborales hostiles.

La divulgación de estos datos ha reavivado el debate sobre los posibles abusos dentro del ICE, una fuerza que ha estado bajo la protección de la administración Trump. En este sentido, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que "evalúa toda la información disponible de cada solicitante en función de estos factores", añadiendo que toman en serio las denuncias de mala conducta y valoran la confianza pública, trabajando para defender el estado de derecho y garantizar la rendición de cuentas.

Fuentes del DHS han indicado que, aunque todas las denuncias requieren atención, el número se considera normal para una fuerza que ha crecido considerablemente. Este crecimiento, según su perspectiva, explica el aumento de las denuncias durante las administraciones de Biden y Trump.

Sin embargo, John Sandweg, quien fue director interino del ICE durante la presidencia de Barack Obama, expresó que lo alarmante no es solo el número de denuncias, sino que todas permanezcan "abiertas", lo que sugiere una falta de progreso en las investigaciones internas.