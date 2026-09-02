Nicaragua modifica su Constitución para excluir a opositores de futuras elecciones

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Parlamento de Nicaragua ha llevado a cabo una reforma a la Constitución con el objetivo de prohibir la participación de opositores en futuros comicios, un paso que intensifica el control absoluto que ejerce el gobierno de Daniel Ortega. Esta modificación se produce en un contexto de creciente represión política y restricciones a las libertades civiles.

A pesar de los cambios, la reforma no cancela las elecciones, como había solicitado recientemente Ortega, cuyas declaraciones habían generado alarma internacional.

De acuerdo con el diario oficialista "El 19 Digital", la reforma aprobada por la Asamblea establece que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ocupar puestos públicos aquellos considerados "golpistas" y "traidores a la patria". Además, se amplía el mandato presidencial y de otros cargos de seis a siete años.

Otro aspecto relevante de esta reforma es que las leyes extranjeras no tendrán validez jurídica en el país, lo que podría tener implicaciones en diversas áreas, incluyendo los derechos humanos.

Estos cambios se producen poco después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) decidiera convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres en respuesta a las preocupaciones expresadas por Estados Unidos respecto a las intenciones de Ortega de suprimir las elecciones en Nicaragua.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó la reforma como un acto que "socavó la farsa de la democracia en Nicaragua" al modificar nuevamente la Constitución para fortalecer la dinastía ilegítima de Ortega y privar a los ciudadanos de elecciones libres y justas.

Desde la violenta represión de las protestas en 2018, el gobierno de Nicaragua ha continuado reescribiendo la Constitución, restringiendo las libertades y, según denuncias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), anulando la división de poderes y legitimando el uso de paramilitares y la represión.

Las autoridades han encarcelado a numerosos políticos opositores y líderes religiosos, mientras que muchos ciudadanos han abandonado el país buscando asilo, enfrentando incluso la pérdida de su nacionalidad.

En julio, Ortega provocó un escándalo al afirmar que "aquí no volverá a haber elecciones... Jamás, jamás, jamás", durante un discurso por el aniversario de la Revolución Sandinista, que lo llevó al poder por primera vez en 1979.

Durante ese mismo evento, Ortega también declaró que "se acabó la historia de que los partidos impuestos por los yanquis, impuestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno".