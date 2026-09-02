Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy miércoles 2 de septiembre.
El sorteo número 5457 de la Quiniela La Primera de la Mañana se realizó el miércoles 2 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 3715, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Niña Bonita)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 5457 de la Quiniela La Primera de la Mañana se llevó a cabo el miércoles 2 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 3715, que se interpreta tradicionalmente como "A primera (Niña Bonita)".
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3715
2° 2371
3° 9003
4° 6828
5° 6174
6° 0281
7° 0299
8° 2510
9° 7568
10° 7436
11° 5644
12° 6469
13° 0014
14° 3708
15° 7450
16° 2781
17° 0781
18° 8770
19° 7786
20° 9021
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5457 de la Quiniela La Primera de la Mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 2 de septiembre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 3715, interpretado como "A primera (Niña Bonita)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
Los resultados están disponibles en la página de Cadena 3.