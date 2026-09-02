Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy miércoles 2 de septiembre.

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El sorteo número 5457 de la Quiniela La Primera de la Mañana se llevó a cabo el miércoles 2 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 3715, que se interpreta tradicionalmente como "A primera (Niña Bonita)".

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 3715

2° 2371

3° 9003

4° 6828

5° 6174

6° 0281

7° 0299

8° 2510

9° 7568

10° 7436

11° 5644

12° 6469

13° 0014

14° 3708

15° 7450

16° 2781

17° 0781

18° 8770

19° 7786

20° 9021