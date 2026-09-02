Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este miércoles 2 de septiembre

El clima en Córdoba para este miércoles 2 de septiembre se caracteriza por un ambiente mayormente soleado y temperaturas agradables. La mínima alcanzará los 12° y la máxima se elevará hasta los 28°, lo que promete un día ideal para disfrutar al aire libre.

En cuanto a las condiciones actuales, el estado del cielo es de clear sky, con una temperatura actual de 26°. La sensación térmica es similar, con un 42% de humedad y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 8 m/s desde el norte, lo que contribuye a la frescura del ambiente.

Para el día de hoy, se prevé que la temperatura mínima sea de 12° y la máxima de 28°. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y no se esperan lluvias. La presión atmosférica es de 1011 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

En el pronóstico extendido, se anticipan días con temperaturas más frescas. Para el jueves 3 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 21°, manteniendo el cielo despejado. El viernes 4, la mínima descenderá a 9° y la máxima será de 15°, con algunas nubes. El fin de semana se presentará aún más frío, con mínimas de 3° y 2° y máximas de 11° y 13° respectivamente, bajo cielos despejados.