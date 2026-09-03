Google evita la ruptura de su negocio publicitario, pero debe ajustar su funcionamiento

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos había intentado desmantelar el vasto negocio publicitario de Google a través de dos demandas antimonopolio. La primera, presentada en 2020, se centró en la dominancia de Google en el ámbito de las búsquedas, mientras que la segunda, de 2023, se enfocó en su negocio de tecnología publicitaria. Ambas acciones legales alegaron que el dominio de la gigante tecnológica en la economía publicitaria digital representa un monopolio ilegal.

Los tribunales se habían alineado mayormente con el gobierno en ambos casos. En 2024, un tribunal determinó que el negocio de búsqueda de Google, que incluye su lucrativa operación de anuncios de búsqueda, era un monopolio ilegal, afirmando que la empresa había "ejercido su poder monopolístico" para dominar la industria de búsqueda y anuncios. En abril del año siguiente, un segundo tribunal también llegó a la misma conclusión respecto al negocio publicitario de Google.

Luego de la sentencia de 2024, los funcionarios del Departamento de Justicia sugirieron varias formas en que el negocio de búsqueda de Google podría ser desintegrado, incluyendo la venta de su navegador Chrome y su sistema operativo Android. Sin embargo, en septiembre de 2025, el juez a cargo del caso, Amit Mehta, rechazó esas solicitudes de desinversión, permitiendo que Google mantuviera tanto Chrome como Android. Sin embargo, se le ordenó finalizar los acuerdos de colocación predeterminada exclusivos y compartir ciertos datos de búsqueda con competidores, remedios que Google está apelando.

Este mismo patrón se repitió esta semana. En una resolución emitida el miércoles, la jueza Leonie M. Brinkema del Distrito Este de Virginia, quien supervisó el caso de tecnología publicitaria, determinó que Google podría mantener su negocio publicitario. En lugar de venderlo, la gigante de búsqueda deberá ajustar sus prácticas comerciales para favorecer a la competencia, según indicó Brinkema. El The New York Times destacó que la resolución de la jueza "no proporcionó detalles" sobre cómo Google debería proceder.

La resolución escrita completa de Brinkema permanecerá bajo secreto durante 14 días para permitir que los involucrados realicen las redacciones necesarias. Su hallazgo de que Google había actuado ilegalmente al mantener su negocio de tecnología publicitaria data de abril del año pasado; la decisión de esta semana abordó únicamente el remedio.

Como era de esperar, Google enmarcó el resultado como una victoria. Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de asuntos regulatorios de Google, expresó a TechCrunch: "Estamos muy complacidos de que la Corte rechazara la propuesta del DOJ de desmantelar herramientas que ayudan a las pequeñas empresas a alcanzar nuevos clientes y crecer".

El ecosistema de publicidad en línea es notoriamente opaco y complejo, y para la mayoría de las personas ajenas a sus complejidades, difícil de entender. Gran parte del caso del gobierno contra Google se centró en las tácticas de la empresa para asegurar que su motor de búsqueda fuera el predeterminado en dispositivos de todo el mundo, lo que a su vez ayudó a que su negocio publicitario dominara.

Para lograr esto, Google utilizó acuerdos exclusivos con fabricantes de dispositivos, lo que lo convirtió en el motor de búsqueda predeterminado en grandes porciones del mercado de teléfonos móviles, argumentó el gobierno. Además, Google estableció acuerdos de participación de ingresos con operadores móviles, acuerdos en los que los operadores ganaban un porcentaje de los ingresos publicitarios a cambio de mantener a Google como el predeterminado, lo que cimentó aún más su posición como el motor de búsqueda de facto en los mercados telefónicos.