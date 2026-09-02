Agenda del Builders Stage para TechCrunch Disrupt 2026: Estrategias para startups

El Builders Stage de TechCrunch Disrupt 2026 se prepara para ofrecer a los fundadores y operadores de startups una plataforma donde compartir estrategias prácticas sobre cómo escalar sus negocios. Este evento, que reunirá a más de 10,000 participantes, se desarrollará del 13 al 15 de octubre en San Francisco.

Durante el evento, se contará con la participación de destacados líderes del sector, como Grant Lee, CEO y cofundador de Gamma; Leah Solivan, fundadora y socia general de Precedent.vc; y Robby Stein, VP de Producto en Google, entre otros. Estos expertos compartirán sus experiencias y conocimientos sobre temas críticos como la recaudación de fondos, la contratación de talento y las estrategias de mercado.

La agenda del Builders Stage está diseñada para abordar los desafíos que enfrentan las startups en el actual entorno competitivo, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial. Cada sesión ofrecerá estrategias prácticas que los asistentes podrán implementar de inmediato, además de oportunidades para interactuar con los ponentes durante sesiones de preguntas y respuestas en vivo.

Entre los temas que se tratarán, se incluyen:

Cómo ganar cuando no estás construyendo IA: Con Shan Shan, gerente de inversiones en Baillie Gifford.

Lo que sucede cuando OpenAI lanza tu hoja de ruta: Con Michel Tricot, CEO de Airbyte.

Construyendo la próxima generación de gigantes de IA: Con Jas Khaira, Global Head de Blackstone N1.

Contratación, compensación y cultura en el mercado más competitivo: Con Matt Birnbaum, fundador de Wylder.co.

Cómo crear crecimiento viral y capitalizarlo: Con Zach Yadegari, fundador de Cal AI.

Los interesados en asistir pueden registrarse a través del sitio web de TechCrunch Disrupt, donde se ofrecen descuentos por registro anticipado. No se pierdan la oportunidad de ser parte de estas conversaciones cruciales que definirán el futuro de las startups en la era de la IA.