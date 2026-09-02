Palo Alto Networks adquirió Console por 500 millones de dólares, según fuentes

Palo Alto Networks realizó una adquisición significativa al pagar 500 millones de dólares en efectivo y acciones por Console, una startup de dos años que utiliza agentes de inteligencia artificial para automatizar tareas rutinarias de soporte técnico. La noticia fue confirmada por dos fuentes cercanas al acuerdo.

El anuncio oficial de la adquisición se realizó el 2 de septiembre de 2026, aunque los detalles del acuerdo no fueron revelados. Desde su fundación en 2024, Console había recaudado 29 millones de dólares en dos rondas de financiación: una semilla de 6.2 millones liderada por Thrive Capital y una Serie A de 23 millones co-liderada por DST Global y Thrive.

Antes de la venta, Console tenía una valoración de 157 millones de dólares, lo que representa un retorno rápido para inversores como SV Angel, Abstract Ventures y el CEO de Palo Alto Networks, Nikesh Arora, quien también participó como inversor ángel. Palo Alto Networks no hizo comentarios sobre la transacción.

La gigante de ciberseguridad indicó que integrará Console en Cortex, su plataforma que utiliza inteligencia artificial para detectar y neutralizar amenazas automáticamente. La funcionalidad de agente de Console permitirá a los equipos de seguridad investigar y resolver alertas utilizando lenguaje natural, brindando a Cortex "los brazos y las piernas para ofrecer resultados de seguridad autónomos en toda la empresa", según lo describió Arora en un comunicado.

Console fue fundada por Andrei Serban, poco después de que su anterior startup, la plataforma de seguridad de código Fuzzbuzz, fuera adquirida por Rippling. La startup, que contaba entre sus clientes a Ramp, Flock Safety y Scale AI, automatizaba tareas como restablecimientos de contraseñas, otorgaba acceso a aplicaciones como Figma y Miro, y realizaba solución de problemas rutinarios sin intervención humana directa.

Como startup, Console competía principalmente con Serval, otro competidor de ServiceNow que alcanzó una valoración de 1.000 millones de dólares tras recaudar 75 millones de dólares en una ronda de financiación Serie B liderada por Sequoia el diciembre pasado. La adquisición de Console deja a Serval como el líder de la categoría a observar entre las startups que automatizan la gestión de servicios IT, según un inversor que no apoya a Serval.

Esta es la séptima adquisición de Palo Alto Networks en 2026, según PitchBook. Otras empresas respaldadas por capital de riesgo adquiridas por el gigante de ciberseguridad este año incluyen a Chronosphere, una plataforma de observabilidad respaldada por Greylock y Lux Capital, valorada en 3.35 mil millones de dólares, y Koi, una startup de ciberseguridad respaldada por Battery y Team8, por 400 millones de dólares.