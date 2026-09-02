MapQuest se convierte en la app número 1 en EE.UU. tras rechazar el cambio de nombre de Trump

MapQuest ha logrado un sorprendente regreso al convertirse en la aplicación número 1 en la App Store de EE.UU., luego de rechazar la orden del presidente Donald Trump de renombrar el Lago Ontario como "Lago América". Este cambio de nombre, propuesto por una orden ejecutiva el 27 de agosto, llevó a un aumento significativo en las descargas de la aplicación, que pasó de ser la número 8 a la primera en tan solo seis días.

Después de la orden, MapQuest anunció en su cuenta de X que no cambiaría el nombre del lago, a diferencia de Google Maps y Apple Maps, que sí accedieron a la solicitud. Este acto de resistencia resonó entre los usuarios, quienes comenzaron a descargar la aplicación para mostrar su apoyo, lo que resultó en un aumento del 123% en las descargas diarias y un total de aproximadamente 632,000 descargas en EE.UU. desde la fecha de la orden.

La compañía reportó que, de hecho, ha superado los 1.5 millones de instalaciones combinadas en EE.UU. y Canadá. Doug Berger, gerente general de MapQuest, comentó que los nuevos usuarios no solo están descargando la aplicación, sino que también están interactuando activamente, realizando solicitudes de funciones y reportando errores.

Desde el 27 de agosto hasta el 1 de septiembre, más de la mitad de las descargas de MapQuest en EE.UU. ocurrieron, lo que representa el 56% de sus descargas anuales hasta la fecha. Este aumento notable se debe a la capacidad de MapQuest para posicionarse como una alternativa frente a sus competidores más grandes, permitiéndole tener una mayor libertad para tomar una postura.

La decisión de Google de renombrar el lago se basó en su política de actualizar nombres según las fuentes oficiales, mientras que Apple no ha comentado al respecto. Sin embargo, MapQuest ha mantenido su posición, destacando que aún se refiere al Golfo de México por su nombre original.

La aplicación también lanzó una herramienta divertida que permite a los usuarios renombrar el Lago Ontario de manera humorística y compartir los resultados en redes sociales, lo que ha contribuido a su popularidad.

Este renacer de MapQuest marca un cambio significativo en la dinámica del mercado de aplicaciones de navegación, donde, a pesar de haber sido superada por Google Maps, la compañía ha encontrado una nueva oportunidad para conectar con los usuarios y reafirmar su relevancia.