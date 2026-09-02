Bayern Múnich arranca la Copa de Alemania con un sólido 4-1 ante Osnabrück gracias a Kane

FOTO: Kane anota 2 goles y Bayern inicia defensa del título de Copa alemana con triunfo 4-1 en Osnabrück

OSNABRÜCK, Alemania — Harry Kane se destacó al marcar dos goles y el campeón defensor Bayern Múnich avanzó sin dificultades a la segunda ronda de la Copa de Alemania tras vencer 4-1 al Osnabrück, un equipo de la segunda división, en un partido celebrado el miércoles.

El jugador Jamal Musiala no formó parte de la convocatoria del Bayern, continuando su ausencia desde que sufrió un desvanecimiento en dos partidos de pretemporada debido a un problema neurológico.

El director técnico del Bayern, Vincent Kompany, indicó que Musiala "podría" estar disponible para el próximo encuentro de liga contra el recién ascendido Schalke el sábado, aunque añadió: "No quiero ponerle más presión al chico".

Kompany decidió no realizar cambios drásticos en su alineación, manteniendo a los delanteros estrella Kane, Luis Díaz y Michael Olise en el once inicial, mientras que el nuevo fichaje Ismael Saibari debutó como titular tras su llegada del PSV Eindhoven.

Robin Meissner abrió el marcador para el Osnabrück con un impresionante gol desde aproximadamente 30 metros que se coló en el ángulo superior derecho, recibiendo aplausos incluso del portero del Bayern, Jonas Urbig.

Sin embargo, Kane igualó el marcador poco después, y Tom Bischof puso al Bayern en ventaja 2-1 a los 24 minutos. El equipo bávaro tuvo que esperar hasta el minuto 73 para que Olise sellara el resultado, antes de que Kane anotara su segundo tanto desde el punto penal.