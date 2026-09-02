Nueva York implementa moratoria sobre el uso de IA en escuelas públicas hasta octavo grado

La ciudad de Nueva York prohibirá el uso de inteligencia artificial generativa para los estudiantes de escuelas públicas desde preescolar (2 años) hasta octavo grado, como parte de una iniciativa más amplia para restringir la tecnología en las aulas del distrito escolar más grande de Estados Unidos.

La moratoria de un año afectará a casi 600.000 estudiantes de escuelas públicas, lo que representa casi dos tercios de la matrícula total del distrito.

Como parte de la implementación de la política, el alcalde, Zohran Mamdani, declaró que el distrito "suspenderá o desactivará los componentes de IA de más de 38 programas previamente autorizados que no cumplen con nuestros nuevos estándares de seguridad y supervisión", reportó la cadena CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Mamdani anunció la política el miércoles junto con el superintendente de las escuelas de la ciudad de Nueva York, Kamar Samuels, y dijo que está diseñada para proteger las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes, así como las relaciones entre estudiantes y maestros.

Numerosas comunidades en todo el país han presionado para que se impongan límites más estrictos al tiempo de uso de pantallas y de la IA, ante el creciente temor de que esta tecnología pueda frenar el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes o suponer riesgos para su seguridad.

Mientras tanto, las empresas de IA han lanzado herramientas para el aprendizaje y la educación, y han proporcionado financiación a los sindicatos de docentes para ayudar a desarrollar planes de estudio de formación en IA.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles anunció este año importantes restricciones al uso de pantallas en las aulas, y el estado de Nueva York prohibió el año pasado que los estudiantes usaran teléfonos personales durante la jornada escolar. Sin embargo, la oficina de Mamdani calificó el anuncio del miércoles como las limitaciones más estrictas del país en cuanto al uso de la IA en las escuelas.

En la ciudad de Nueva York, el departamento de educación prohibió el uso de ChatGPT en dispositivos y redes escolares en 2023, aunque meses después dio marcha atrás. Según la política anunciada el miércoles, una nueva Coalición de Tecnología en las Escuelas, integrada por educadores, padres, estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa, evaluará el impacto de la moratoria y formulará recomendaciones para los próximos años escolares.

Los estudiantes de secundaria de la ciudad de Nueva York tendrán acceso a un conjunto limitado de herramientas de IA y recibirán cursos de "pensamiento crítico con IA". Los chatbots complementarios, así como los servicios convencionales como ChatGPT y Claude, estarán bloqueados para todos los grados.

El distrito también limitará el tiempo de pantalla individual de los estudiantes según su nivel de grado. La política incluye excepciones para estudiantes con discapacidades y estudiantes de inglés como segunda lengua.

Los profesores podrán utilizar la IA para la planificación de clases y otras "tareas operativas", pero no para calificar ni para evaluar a los alumnos.

Michael Mulgrew, presidente de la Federación Unida de Maestros, con sede en Nueva York, elogió en un comunicado el miércoles las limitaciones de tiempo frente a las pantallas y las excepciones para estudiantes con necesidades especiales. Sin embargo, cuestionó cómo el Departamento de Educación evaluará en el futuro las medidas de seguridad de la IA en las herramientas de aprendizaje, y señaló que las escuelas o los educadores podrían quedar en la incertidumbre sobre qué productos están aprobados para su uso.