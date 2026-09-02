NBA le puso una multa de 30 millones a Clippers y sancionó a Kawhi Leonard por irregularidades

FOTO: NBA multa a Clippers con 30 millones de dólares y sanciona a Leonard por escándalo de tope salarial

La NBA ha impuesto una fuerte sanción a los Clippers de Los Ángeles, multándolos con 30 millones de dólares, y ha sancionado a la estrella Kawhi Leonard con 700.000 dólares debido a violaciones en las regulaciones contra la elusión del tope salarial.

Esta acción se produce tras una investigación exhaustiva que duró casi un año.

La liga tomó medidas drásticas contra la franquicia para garantizar el cumplimiento de sus normas financieras. Además de las multas económicas, el propietario de los Clippers, Steve Ballmer, fue suspendido por un año.

Por su parte, el presidente de operaciones de baloncesto, Lawrence Frank, enfrentará una suspensión sin sueldo por seis meses, mientras que la presidenta de operaciones comerciales, Gillian Zucker, también fue suspendida por un año, todo por su implicación en las irregularidades.