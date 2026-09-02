FOTO: Un hombre intentó asesinar a su pareja en Rosario y luego se entregó a la policía

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- Un hombre fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Rosario, bajo la acusación de intento de femicidio en perjuicio de su pareja, en una vivienda del barrio San Martín A, según informaron las autoridades policiales locales.

El individuo, de 36 años y conocido como Gustavo Zeballos, agredió a su concubina mientras ella se encontraba durmiendo en su hogar, ubicado en Batlle y Ordóñez al 1.800, causándole un corte en el cuello y en una mano. A pesar de la situación, la mujer logró reaccionar, defenderse y posteriormente realizar la denuncia correspondiente.

Según la reconstrucción de los hechos realizada por la fiscalía, el hombre tenía la intención de asesinar a su pareja. Para llevar a cabo este acto, utilizó un arma blanca de aproximadamente 25 centímetros, pero tras fallar en su primer intento, también trató de asfixiarla. Posteriormente, se disculpó y se comunicó con el 911 para entregarse a las autoridades.

La fiscal Mariela Gusso le imputó a Zeballos el delito de tentativa de homicidio triplemente calificado, por haber sido perpetrado contra su pareja, con alevosía y en un contexto de violencia de género. El juez Juan Ignacio Gasparini formalizó la acusación y dictó la prisión preventiva durante seis meses.