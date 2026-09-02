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El ex comisario Maciel rompe el silencio en el juicio por la desaparición de Loan

En un giro inesperado, el ex comisario Walter Maciel, acusado de la sustracción de Loan, se dispone a declarar el próximo 10 de septiembre en Corrientes.

02/09/2026 | 19:17Redacción Cadena 3

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El ex comisario Maciel rompe el silencio en el juicio por la desaparición de Loan

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Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- El ex comisario Walter Maciel, quien forma parte de los siete acusados por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, ha solicitado declarar en el juicio que se lleva a cabo en la ciudad de Corrientes. Este evento marca un momento significativo en el proceso judicial, ya que será la primera vez que un acusado se presente a testificar.

El abogado de Maciel, Richard Vallejos, informó a los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte que su cliente prestará testimonio el próximo jueves 10 de septiembre.

Maciel se convertirá en el primer imputado en declarar en el debate oral y público, que se está realizando en el Escuadrón N.º 48 de Gendarmería Nacional. Este juicio ha captado la atención de la sociedad debido a la gravedad de las acusaciones y la implicación de varios funcionarios.

En el contexto del juicio, el presidente del Tribunal Federal de Corrientes, Ceroleni, se pronunció sobre el rechazo a un pedido de recusación presentado por el defensor oficial Enzo Di Tella, quien representa a Antonio Berardino Benítez. Di Tella había acusado a Ceroleni de parcialidad en su actuación.

"El Tribunal está para juzgar, no para caerle bien a nadie", expresó el magistrado, defendiendo la imparcialidad y el cumplimiento del Código Procesal en su trabajo.

Los testimonios de la jornada

Durante el juicio, varios efectivos de la Prefectura Naval Argentina como José Gerardo Alfonzo, Carlos Javier Cuevas, Matías Emanuel Ramírez y Gonzalo Sebastián Abendaño proporcionaron detalles sobre diversas situaciones ocurridas dentro de un hotel y la custodia que se extendió durante diez meses en la casa de Camila, prima de Loan.

Uno de los testimonios reveló que Nicolás "El Americano" Soria, señalado por su supuesta obstrucción a la investigación, visitó la vivienda de la prima de Loan en múltiples ocasiones.

El próximo jueves 3 de septiembre será el turno de declarar para Vanina Soledad Escobar, María Isabel González y otros dos miembros de la Prefectura, Matías Agustín Fernández y Belén Nazarena Goya, de la Prefectura de Goya.

Lectura rápida

¿Quién es el acusado que declarará?
El ex comisario Walter Maciel será el primero en declarar en el juicio.

¿Cuándo está programada su declaración?
Su testimonio está previsto para el jueves 10 de septiembre.

¿Qué acusa el tribunal a Maciel?
Maciel está acusado de la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña.

¿Qué dijo el presidente del tribunal?
Fermín Amado Ceroleni defendió la imparcialidad del tribunal tras un pedido de recusación.

¿Quiénes más han declarado en el juicio?
Varios efectivos de la Prefectura Naval Argentina han brindado testimonios sobre el caso.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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