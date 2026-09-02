Crisis industrial: provincias de la Región Centro financiarán costos energéticos

FOTO: Pullaro, gobernador de Santa Fe, en el evento por el Día de la Industria.

FOTO: Acindar, una de las fábricas que bajó su producción en Santa Fe.

Los gobiernos de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos acordaron implementar una medida conjunta de asistencia financiera destinada a industrias que afrontan los costos del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). El anuncio fue realizado por el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, en el marco de las actividades por el Día de la Industria.

Según informó el mandatario a través de sus redes sociales, las tres provincias otorgarán herramientas de financiamiento para que las empresas alcanzadas puedan abonar en cuotas los cargos correspondientes al Mercado Eléctrico Mayorista. La medida apunta a aliviar el impacto que tiene el componente energético sobre los costos industriales.

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Por el momento, no se informaron detalles sobre el monto total de la asistencia, las condiciones de financiamiento, la tasa de interés, la cantidad de empresas que podrían acceder al beneficio ni la fecha de implementación. Tampoco se precisó qué sectores industriales estarán comprendidos.

El anuncio se conoció después de que Pullaro participara de una actividad organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA) por el Día de la Industria. El encuentro reunió a representantes del sector empresario y autoridades y tuvo entre sus principales temas la situación de la industria, los costos de producción y las condiciones necesarias para mejorar la competitividad.

La cuestión energética ocupa un lugar central entre los reclamos de las empresas industriales, particularmente por el peso que tienen las tarifas eléctricas en determinadas actividades y por la incidencia de los costos de producción sobre la posibilidad de competir tanto en el mercado interno como en el exterior.

La propuesta conjunta entre las tres provincias se suma así a las herramientas que buscan implementar los gobiernos provinciales frente al incremento de los costos asociados al consumo energético. De acuerdo con el anuncio, el objetivo es que las industrias puedan distribuir en el tiempo el pago de los cargos del MEM y contar con mayor previsibilidad financiera.

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En su mensaje, Pullaro señaló que Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos acordaron “seguir acompañando a quienes producen, invierten y generan trabajo en la región” y planteó que las tres jurisdicciones trabajarán para “bajar costos, facilitar la producción y generar mejores condiciones” para la actividad industrial.

Más allá del anuncio, resta conocer las características concretas del mecanismo, que serán determinantes para evaluar su alcance entre las empresas. Por ahora, la información oficial se limita al acuerdo entre las tres provincias y a la decisión de ofrecer financiamiento para el pago de los cargos del Mercado Eléctrico Mayorista.