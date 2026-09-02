Pía Astori: “Estoy a favor de la apertura, pero como la de EE.UU. que cuida el trabajo de su gente”

Este año representa un aniversario redondo para la empresa que usted preside. ¿Cuántos años cumple el Grupo Astori?

En realidad, la empresa que cumple cien años —o tal vez ciento tres, según nuestra investigación histórica— es Palmar. De todas formas, vamos a festejar los cien años de esta firma que dio origen al grupo.

Palmar dio origen al Grupo Astori cuando su padre, Piero Astori, la compró. Usted tuvo que hacerse cargo de la conducción siendo muy joven, a los 23 años, en una época donde no era común que una mujer liderara una empresa tan importante. ¿Cómo vivió ese momento?

Fue un momento sumamente duro y difícil. Tras la muerte de mi padre, siendo hija única, tuve que asumir la conducción del grupo. Palmar se encontraba en una situación financiera muy compleja, prácticamente al borde de la quiebra. Lo que me ayudó a salir adelante fue haberme criado allí, entre los ladrillos, y el profundo amor que siento por la empresa. Tenía una actitud muy positiva, mucha fuerza, y conté con el invaluable apoyo de los operarios y de amigos de mi padre, como el "Negro" Castro y Juan Carlos Palmero. Yo no heredé oro, heredé deudas, pero la voluntad y la colaboración de la gente permitieron que saliéramos adelante.

Su padre fue un empresario muy importante de Córdoba, un visionario de origen italiano que le dejó un mandato muy fuerte. Además, usted tuvo que ganarse un lugar en un mundo de negocios que entonces estaba dominado por hombres. ¿Cómo manejó esa transición?

Es una diferencia que considero positiva: ¡Viva la diferencia entre hombres y mujeres! Al ser tan joven, generé un sentimiento de paternalismo y protección en muchos empresarios de la generación de mi padre, como José Porta, Miguel de Biassi y Sergio Einaudi de Techint, quienes me aconsejaron y me trataron como a una hermana o una hija. Eso me ayudó muchísimo en mis comienzos.

El Grupo Astori se diversificó con el tiempo y se vinculó fuertemente a una pasión popular como el fútbol, construyendo estadios muy famosos en el país. ¿Cómo fue esa experiencia?

El primer estadio que nos dio notoriedad fue el de San Lorenzo, el Nuevo Gasómetro, que inició mi padre. A partir de allí construimos varios estadios más. Mi padre era un gran visionario y un soñador que también incursionó en los medios de comunicación, con proyectos como los diarios Córdoba y El Tiempo de Córdoba. Era sumamente argentino, a pesar de haber nacido en Italia.

Usted estudió Ciencia Política, una carrera que no llegó a terminar porque su última materia coincidió con el fallecimiento de su padre. ¿Cómo definiría el presente de Astori y de la construcción en el contexto económico actual?

Actualmente, la construcción en Argentina está muy caída, por lo que todos los que fabricamos insumos para el sector estamos aguantando y esperando una reactivación.

¿Tiene expectativas de que la situación se revierta a partir de las medidas de ajuste del gobierno o mantiene una postura cauta?

Coincido plenamente con las medidas macroeconómicas que se han tomado; la reducción del gasto público y la baja de la inflación han sido logros brutales. Sin embargo, falta activar un poco la microeconomía, porque a la gente todavía le cuesta mucho llegar a fin de mes.

En el Día de la Industria, se ha manifestado una fuerte preocupación por la situación del sector. ¿Cuál es su visión al respecto?

Me preocupa profundamente el cierre diario de empresas y, sobre todo, la desocupación. Estamos perdiendo valor agregado argentino para consumir valor agregado extranjero, principalmente de China. Lo más importante para mí siempre es cuidar el trabajo de nuestra gente.

Desde algunos sectores oficiales se suele calificar esta postura de proteccionista. ¿Cómo responde a esa crítica?

Estoy absolutamente a favor de la libertad y de la apertura económica. Pero defiendo una apertura inteligente, como la que hace Estados Unidos, donde se cuida el valor agregado local y el empleo de su población.

¿Cuáles considera que son las prioridades para que la industria nacional sea competitiva frente al exterior?

Es fundamental bajar los impuestos, aunque entiendo que el Estado requiere de esos ingresos para subsistir y cumplir con sus deudas. Para bajar la carga tributaria es necesario seguir achicando el Estado. En las condiciones impositivas actuales es imposible competir con productos chinos que están fuertemente subvencionados por su gobierno. Ni los alemanes pueden competir contra ellos; mucho menos nosotros.

¿Cree que el gobierno es receptivo a estas inquietudes del sector productivo?

He tenido la oportunidad de conversar con Luis Caputo y Patricia Bullrich, y ellos lo entienden perfectamente.

Como presidenta de la Fundación Mediterránea, una institución nacida en Córdoba que aporta propuestas de políticas públicas, ¿siente que sus ideas son escuchadas por la dirigencia política nacional?

Sí, somos muy bien recibidos. Por ejemplo, los nuevos créditos hipotecarios financiados con fondos de la ANSES fueron una propuesta diseñada por la Fundación Mediterránea que le acercamos al gobierno y que ellos decidieron implementar. Contamos con un equipo espectacular de 36 economistas distribuidos en sucursales en el NEA, NOA, Cuyo, Litoral, Córdoba y Buenos Aires, dedicados a estudiar tanto la macroeconomía como las realidades microeconómicas de cada región.

Con una mirada que trascienda la coyuntura, ¿cómo imagina el futuro de Argentina para los próximos treinta años?

Estoy completamente segura de que Argentina va a salir adelante porque es un gran país que lo tiene todo. El desarrollo que se está generando en sectores como el petróleo y la minería dará sus frutos en unos años. Veo allí una gran oportunidad de inserción para las empresas industriales de Córdoba y Santa Fe, no mediante una reconversión, sino proveyendo productos y servicios. Para Astori, que tiene una fábrica de ladrillos en Río Negro, se abren posibilidades en obras viales y en la construcción de viviendas para los trabajadores petroleros en Neuquén.

¿Cómo tiene planificada la sucesión en la conducción de sus empresas, considerando lo abrupto que fue su propio proceso?

Mis dos hijos ya están trabajando en las empresas. Afortunadamente me tienen con ellos, lo que nos permitirá organizar una transición paulatina, planificada y sin las sorpresas o presiones que a mí me tocó vivir.

En su gestión, ¿qué relevancia le asigna al trabajo en equipo frente al liderazgo personalista que caracterizaba a su padre?

Mi padre, al ser el fundador, decidía todo de manera unilateral. Cuando asumí a los 23 años, la gente me preguntaba qué hacer y yo solo contaba con mi sentido común e intuición. Eso me obligó a aprender y a conformar equipos de trabajo fabulosos que hoy siguen funcionando. Creo firmemente en los equipos; para ellos solo tengo agradecimiento, respeto y admiración.

Para finalizar, ¿podría recomendarnos un libro, película o serie?

Recomiendo el libro "La rebelión de Atlas", de Ayn Rand. Es una obra sumamente interesante que a mí me atrapó mucho.

Entrevista de Sergio Suppo.