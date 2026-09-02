El juez brasileño que condenó a Bolsonaro bajo la lupa por vínculos con un banquero

SAO PAULO — El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil que dictó una sentencia de 27 años de prisión contra el expresidente Jair Bolsonaro por un intento de golpe de Estado se encuentra bajo presión para renunciar debido a sus presuntos vínculos con un banquero en problemas. La figura en cuestión es Alexandre de Moraes, quien ha visto cómo su actuación es objeto de un exhaustivo escrutinio por parte de políticos, ministros y expertos jurídicos.

Recientemente, documentos de la Policía Federal revelaron que el banquero Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master, intentó obtener asesoramiento de De Moraes en varias ocasiones. Este hecho ha desatado un intenso debate sobre la imparcialidad del juez, dado que Vorcaro está actualmente en prisión y enfrenta cargos por diversos delitos.

Los documentos indican que Vorcaro agradeció a De Moraes en mensajes que las autoridades no pudieron leer y mencionó las conversaciones en otros mensajes con amigos. Esta situación ha llevado a que el diario Folha de S. Paulo sugiera que la renuncia de De Moraes sería el camino más adecuado para evitar un mayor daño a la reputación del tribunal.

En una reunión del tribunal, De Moraes se sentó junto al juez André Mendonca, quien desprecintó los documentos, pero ambos mantuvieron silencio sobre el asunto. Sin embargo, la presión sobre De Moraes se ha intensificado fuera del ámbito judicial.

Las acusaciones en torno a Vorcaro, que han resultado en el cierre de su banco y su encarcelamiento mientras aguarda juicio, también han puesto en la mira a varios políticos en un contexto electoral tenso. Legisladores, incluido el senador Flávio Bolsonaro, han exigido que De Moraes abandone su cargo.

Flávio Bolsonaro, quien ha admitido recibir una suma significativa de dinero de Vorcaro para patrocinar un proyecto cinematográfico sobre su padre, ha calificado las acciones de De Moraes de "delitos". En un acto de campaña, expresó que no es aceptable que el juez continúe en su puesto tras las revelaciones.

Las presiones sobre De Moraes se han multiplicado, con otros candidatos y figuras públicas demandando su renuncia. Los abogados de su esposa, Viviane Barci de Moraes, han afirmado que el juez revisó un contrato entre ella y Vorcaro para evitar conflictos de interés, señalando que nunca emitió fallos relacionados con el banco en cuestión.

A pesar de la magnitud de las acusaciones, De Moraes ha guardado silencio. Carlos Fávaro, exministro de Agricultura, ha instado a De Moraes a aclarar su situación o dimitir. La próxima decisión sobre la posibilidad de una investigación formal dependerá de Mendonca y del presidente del tribunal, Luiz Edson Fachin.

Fachin anunció que se comunicarán las próximas medidas en los días venideros, enfatizando la importancia de preservar la integridad y confianza en el Supremo Tribunal Federal.