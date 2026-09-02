Chino Pacas lanza su nuevo álbum con una carrera en Los Ángeles para motivar a sus fans

CIUDAD DE MÉXICO — A pesar de su enfoque en corridos y sierreño urbano, Chino Pacas busca que su música inspire movimiento. Para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum, "Que sigan llegando las pacas vol. 2", organizó una carrera de cinco kilómetros en el corazón de Los Ángeles, con el objetivo de ofrecer una alternativa a los géneros musicales típicos de los gimnasios como el rock o la música electrónica.

"En este álbum cambié toda la dinámica y es para hacer ejercicio", compartió en una entrevista con The Associated Press sobre el lanzamiento que tuvo lugar el jueves. "‘Madrugada’ es una canción que es un hyperpop y es perfecta para activar el cuerpo. ‘Fin de semana’ también es una de esas canciones que te motivan mucho", añadió, refiriéndose a los temas de su álbum que invitan al ejercicio.

Además de su interés por el ejercicio, Pacas, cuyo nombre real es Cristian Humberto Ávila Vega, también practica la meditación. Se declaró fanático de las películas de John Wick y fue esa inspiración la que lo llevó a crear un cortometraje de acción que acompaña su nuevo álbum. Este corto, filmado en Los Ángeles, presenta una trama donde un mafioso lo persigue por una pintura que es, a su vez, la portada de su disco.

Este nuevo trabajo sigue a sus anteriores lanzamientos, "Que sigan llegando las pacas" y "CRISTIAN". En esta producción, colaboró con el músico de Chihuahua, Calle 24, en la canción "Bonita", uno de los temas coescritos por Pacas. "Es mi camarada y fue de los primeros en apoyarme", expresó Pacas. "La química es tan buena que me gusta hacer música con él; sabía que esa canción era para Calle 24 desde que terminamos".

Pacas reside en Los Ángeles desde hace aproximadamente ocho años, lo que representa casi la mitad de su vida. Nació en Guanajuato, México, y emigró con su familia. Desde pequeño mostró interés por la música, aprendiendo a tocar la guitarra en sexto de primaria.

Su éxito se consolidó con el tema "El gordo trae el mando" en 2023, que lo llevó a ingresar a la lista Hot 100 de Billboard, convirtiéndose en el artista mexicano más joven en lograrlo a los 16 años. Otros éxitos como "Dijeron que no la iba a lograr" junto a Fuerza Regida, "Preferí Chambear" y "Que sigan llegando las pacas" han cimentado su popularidad.

"Al principio no lo tomé muy en serio, pero es un gran logro que queda en mi carrera y en la historia", reflexionó Pacas sobre su entrada a la lista Hot 100. El título de su álbum, "Que sigan llegando las pacas vol. 2", hace referencia no solo al dinero, sino también a las bendiciones. "Ya llegaron, pero que sigan llegando", enfatizó.

"Billetes" es otro de sus temas destacados, donde, al igual que en los corridos, aborda temas de dinero y camionetas. Esto contrasta con su infancia, donde en lugar de "farmear aura", una tendencia actual entre los jóvenes, él trabajaba con su padre en el rancho. "Farmear nada, ¿a qué hora íbamos a farmear en ese tiempo?", comentó, recordando su pasado vendiendo latas de aluminio por 20 pesos.