Lando Norris lanza un equipo de carreras para jóvenes talentos en el automovilismo

MILÁN — El actual campeón de Fórmula 1, Lando Norris, tiene la ambición de sumar más títulos, esta vez a través de su propia escudería. El piloto de McLaren hizo público el miércoles su nuevo proyecto, denominado LN4 Fusion, un equipo de carreras orientado a apoyar a jóvenes talentos que buscan avanzar en las categorías inferiores rumbo a la F1.

El casco de Norris, que se caracteriza por un diseño en negro y un vibrante amarillo verdoso neón, será la imagen distintiva del nuevo equipo, que participará en diversos campeonatos a partir de 2027, incluyendo la Fórmula 3, la Fórmula 4 Italiana y el Campeonato de Fórmula Regional Europea, con planes de incorporar la Fórmula 2 en el futuro.

"Para mí, lo más importante es poder seguir muy involucrado en las carreras. Este es un proyecto a largo plazo; no se trata solo de dos, cinco o diez años, espero que dure mucho más", expresó Norris antes de participar en el Gran Premio de Italia esta semana.

El piloto también destacó la importancia de crear un equipo que sienta como propio: "Quiero tener siempre un equipo al que pueda apoyar, un equipo que sea mi familia, donde pueda ver a los autos en la televisión y alentarlos".

Recientemente, Norris renovó su contrato con McLaren hasta 2030 y ha contratado a directivos con experiencia en el ámbito de las categorías juveniles de automovilismo para manejar el día a día del equipo. Sin embargo, LN4 Fusion ha afirmado que Lando tendrá un papel activo en la formación de su identidad y cultura.

Además, Norris está implementando un programa adicional, llamado LN4 Legacy Programme, que proporcionará apoyo financiero a jóvenes pilotos que carecen de los recursos necesarios para desarrollar su potencial. "Es fundamental para mí porque sé lo afortunado que fui al contar con el apoyo de mi familia en mi carrera", explicó.

Es relevante mencionar que Norris no es el único campeón de F1 que ha decidido participar en otras categorías. El cuatro veces campeón Max Verstappen ha estado involucrado con su propio equipo de autos deportivos en carreras de resistencia, mientras que el tres veces campeón Jack Brabham logró uno de sus títulos conduciendo para su propio equipo, Brabham, que compitió en la F1 durante 30 años.