Exequiel Zeballos en su salida al fútbol italiano: “Boca es mi casa”

El delantero Exequiel Zeballos ofreció sus últimas declaraciones como jugador de Boca antes de embarcarse hacia Italia, donde se unirá al Monza. El futbolista dejó la puerta abierta a un posible regreso, al afirmar que su partida es "un hasta luego".

En sus comentarios, Zeballos, de 24 años, destacó que este paso al fútbol europeo representa "un salto muy importante" en su carrera y reiteró su aprecio por el club, llamándolo "el mejor club del mundo".

La transferencia del "Changuito" fue confirmada el martes anterior, con un monto de 4 millones de euros y un 40% de plusvalía para Boca en caso de una futura venta.

Tras despedirse de Boca, donde defendió la camiseta durante la última década, Zeballos se dirigió al predio del club para saludar a sus compañeros antes de partir a Italia para integrarse al Monza, equipo de la Primera División italiana.

El jugador expresó que "Boca no es solo el mejor club del mundo, también es familia" y mencionó que extrañará a sus compañeros, destacando la figura de Leandro Paredes, a quien considera "un hermano mayor" por los consejos que le ha brindado.

Sobre las condiciones de su traspaso, Zeballos, que no renovó su contrato para facilitar la salida, subrayó su intención de no marcharse en condición de libre, asegurando que el club obtendría una compensación económica por su venta.

Agradecido por la oportunidad brindada por los hinchas, empleados del club y el presidente Juan Román Riquelme, el futbolista enfatizó que Boca es su casa y bromeó: "Nací y me dejó mi mamá en el predio".

Finalmente, Zeballos envió un mensaje motivador a los jóvenes que viven en la pensión del club, muchos de los cuales provienen del Interior del país, resaltando la importancia del apoyo de los empleados para ayudarles a cumplir sus sueños, afirmando que "si uno quiere, se hacen realidad".

El delantero se despide de Boca tras haber jugado 140 partidos, anotado 16 goles y brindado la misma cantidad de asistencias, además de haber conseguido cinco títulos, debutando en Primera División en noviembre de 2020.