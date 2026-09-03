Nvidia y Colossal Biosciences brillan en el escenario Real World AI de TechCrunch Disrupt 2026

En el marco de TechCrunch Disrupt 2026, se presentó el nuevo escenario Real World AI, que se enfocará en la intersección entre lo digital y lo físico, una temática que ha cobrado relevancia en los últimos años. Este evento, que se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre en el Moscone West de San Francisco, contará con la participación de líderes de la industria, incluyendo a Nvidia y Colossal Biosciences.

La propuesta de este nuevo escenario se debe a la creciente importancia de la inteligencia artificial en diversas aplicaciones, desde vehículos autónomos hasta la posibilidad de revivir especies extintas. En este sentido, Les Karpas, de Nvidia, abrirá el evento con una charla titulada "Robots Are Waiting for Their ChatGPT Moment. Here Is What Is Standing in the Way", donde abordará los desafíos que enfrenta la robótica en la actualidad.

Otro de los destacados será Ben Lamm, CEO de Colossal Biosciences, quien discutirá sobre la ingeniería de la naturaleza y la controversia que genera la de-extinción, planteando si es un avance en la conservación o una distracción de los problemas actuales.

La agenda incluye también a Nate Michael, de Shield AI, que explorará cómo se construyen sistemas de IA en entornos donde el fracaso no es una opción, y a Dr. Ali Agha, de FieldAI, que hablará sobre cómo la IA puede operar en situaciones críticas donde la conectividad es limitada.

Además, se abordará el tema de llevar un prototipo a la producción, un proceso crítico que a menudo determina el éxito o fracaso de una startup. Este panel contará con la presencia de John Mackey, de MBRYONICS, y otros líderes en el ámbito de la robótica y los sistemas autónomos.

El evento no solo se limitará al escenario Real World AI, sino que también incluirá otros espacios como el Disrupt Stage y el Smart Money Stage, donde se discutirán temas variados que van desde el futuro de las startups hasta las innovaciones en el sector financiero.

Los interesados en participar pueden registrarse en el sitio oficial de TechCrunch Disrupt 2026. Este evento promete ser un punto de encuentro clave para más de 10,000 líderes de startups, tecnología y capital de riesgo, ofreciendo oportunidades únicas de networking y aprendizaje.