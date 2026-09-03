Londres da la bienvenida a los robotaxis en medio de la evaluación europea sobre vehículos autónomos

LONDRES — Este jueves, Uber y la empresa británica Wayve han iniciado el primer servicio de taxis autónomos en Londres, permitiendo a los residentes experimentar una tecnología que ya se encuentra en funcionamiento en diversas ciudades de Estados Unidos y en otras partes del mundo.

El servicio comenzará con una pequeña flota de vehículos eléctricos Ford Mustang Mach-E, equipados con la tecnología de conducción autónoma desarrollada por Wayve.

A diferencia de Estados Unidos y China, donde los robotaxis pueden operar sin conductor humano, Europa ha adoptado un enfoque más cauteloso respecto a los taxis sin conductor. En Londres, un conductor permanecerá al volante para supervisar el trayecto y podrá intervenir en caso de ser necesario.

De acuerdo con el marco piloto del gobierno británico, los operadores de taxis autónomos como Uber y Wayve aún necesitan la autorización para operar sin un conductor de seguridad. "Ese proceso aún está en marcha" y no se ha determinado cuánto tiempo tomará, afirmó Sarfraz Maredia, responsable de movilidad autónoma de Uber.

Las pruebas de estos vehículos han estado en marcha mientras el Reino Unido avanza hacia la adopción de regulaciones nacionales. Además, empresas como Waymo y la tecnológica china Baidu también están preparándose para ofrecer servicios comerciales de transporte de pasajeros en Londres, lo que presenta desafíos únicos debido a las calles estrechas y enrevesadas de la ciudad, que suelen estar congestionadas con automóviles, autobuses, bicicletas y bicicletas eléctricas de alquiler.

Los peatones también representan un desafío mayor en Londres, dado que cruzar la calle fuera de los pasos peatonales no es ilegal.

En muchos países europeos, las pruebas de robotaxis están en curso. Uber anunció el mes pasado el lanzamiento de su primer servicio comercial de robotaxis en Zagreb, Croacia, junto a un operador local y Pony.ai, aunque todavía requieren conductores de seguridad humanos.

En Estados Unidos, Waymo, que forma parte de Alphabet, la empresa matriz de Google, ya opera un servicio de taxis completamente autónomos en 14 ciudades, mientras que Zoox, de Amazon, y Tesla están siguiendo de cerca sus pasos.

En China, empresas como Baidu, WeRide y Pony.ai gestionan servicios en varias ciudades y se han expandido a Oriente Medio mediante alianzas con Uber o con operadores locales de flotas en Dubái, Abu Dabi y Arabia Saudita.

El despliegue en Londres comenzará con menos de 20 vehículos, y se espera que se amplíe con el tiempo, según explicó Maredia.

Los clientes de Uber no podrán solicitar específicamente un robotaxi, pero podrían ser emparejados con un vehículo de Wayve al solicitar un viaje a través de la aplicación, teniendo la opción de aceptar o rechazar. Los precios se mantendrán similares a los de un viaje convencional de Uber, y no se solicitará propina al finalizar el trayecto en robotaxi.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.